Україна проти Росії. ЄСПЛ розпочав слухання щодо Криму



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Європейський суд з прав людини йй вересня розпочав важливі для України слухання

Слухання проходять у середу у Страсбурзі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочав слухання у міждержавній справі «Україна проти Росії» щодо обвинувачення до російської сторони у порушенні Європейської конвенції прав людини в окупованому Криму.

Слухання проходять у середу у Страсбурзі.

Українську сторону на слуханнях представляє заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Україна внесла цей позов до ЄСПЛ проти РФ 13 березня 2014 року.

«Уряд України заявляє, що Російська Федерація здійснює контроль над Автономною Республікою Крим, невід'ємною частиною України, із 27 лютого 2014 року. Контроль (з боку Росії - ред.) над ситуацією призвів до численних порушень Конвенції», - йдеться у прес-релізі ЄСПЛ щодо порушеної справи України проти Росії.

Серед конкретних порушень Україна вказує на убивства з боку Росії українських військовослужбовців, правоохоронців та цивільних осіб. Також ідеться про випадки застосування тортур, неналежного поводження, протиправного утримання з боку РФ українських громадян.

Нині ЄСПЛ розглядає п'ять міждержавних справ України проти Росії після початку російської збройної агресії. Окрім цього, зареєстровано близько 4 тис. персональних справ, пов'язаних із подіями у Криму та на сході України.