Україна сплатила МВФ понад $80 млн

Платіж фонду було проведено в рамках General Resources Account - Regular Charges - регулярні платежі

Україна 1 травня перерахувала Міжнародному валютному фонду (МВФ) 80,7 млн доларів регулярних платежів. Про це повідомляють Українські новини в середу, 2 травня з посиланням на представника НБУ. Відзначається, що у вівторок, 1 травня, був здійснений платіж у розмірі 56,151 млн СПЗ (спецправа запозичення) або 80,7 млн доларів в



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Платіж фонду було проведено в рамках General Resources Account - Regular Charges - регулярні платежі

Україна 1 травня перерахувала Міжнародному валютному фонду (МВФ) 80,7 млн доларів регулярних платежів. Про це повідомляють Українські новини в середу, 2 травня з посиланням на представника НБУ.

Відзначається, що у вівторок, 1 травня, був здійснений платіж у розмірі 56,151 млн СПЗ (спецправа запозичення) або 80,7 млн доларів в еквіваленті.

Платіж був проведений в рамках General Resources Account - Regular Charges (регулярні платежі).

Нагадаємо, на початку лютого 2018 року Україна виплатила МВФ черговий платіж за основною сумою кредиту в рамках програми stand-by 2014 року на 375 млн доларів.

Раніше в НБУ заявили, що в 2018 році Україна має виплатити за валютними боргами 7,4 млрд доларів. При цьому регулятор не чекає скорочення міжнародних резервів.