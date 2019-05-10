У Німеччині ініціювали нову діяльність щодо активізації мирного процесу на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слухання в Бундестазі

Новий документ має стимулювати до виконання мінських угод та визначити санкції за їх порушення

Україна виступає за нову ініціативу депутатів Німеччини, презентовану у Бундестазі, щодо активізації мирного процесу на окупованому Донбасі.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За його словами, ініціатива належить опозиційнійй фракції Вільних демократів (ВДП). У четвер, 9 травня, у Бунтестазі відбулися відповідні слухання.

«На слуханнях у Бундестагу, ініційованих фракцією Вільних демократів, підтримав нову ініціативу лібералів щодо активізації мирного процесу на окупованому Сході України: чекаємо на обговорення в Комітеті і пленумі», - написав Мельник у Twitter.

Ініціатива з назвою «Мир в Україні потребує нового імпульсу» складається із 12 пунктів. Документ наразі підтримали всі члени фракції ВДП, яка є опозиційною стосовно уряду. Автор проекту документа - Рената Альт.

На слуханнях у Бундестагу, ініційованих фракцією Вільних демократів, підтримав нову ініціативу лібералів щодо активізації мирного процесу на окупованому Сході України: чекаєм на обговорення в Комітеті і пленумі. Danke @RenataAlt_MdB @Lambsdorff @fdp @fdpbt für Ukraine-Antrag! pic.twitter.com/NysuYnt1Pg — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 9 травня 2019 р.

В одному із пунктів ініціативи гоовриться, що Бундестаг повинен разом із фракцією ВДП вимагати від німецького уряду розробити додатковий план дій до мінських угод. На думку опозиціонерів, у цих доповненнях повинні бути обов'язково вказані терміни, а також заохочення до виконання умов документа. Також варто зазначити наслідки для тієї сторони, яка цього документа не дотримається.

Ще один пункт - розробка німецьким урядом та винесення на розгляд Ради Безпеки ООН нового плану дій для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Важливим пунктом є виведення окупаційних військ з Донбасу та заміна й розпуск у Донецьку і Луганську «влади» самопроголошених «народних республік». Натомість у цих районах мають бути запроваджені цивільні перехідні адміністрації під керівництвом ООН. Нова адміністрація має також підготувати свій регіон до проведення вільних та незалежних виборів.