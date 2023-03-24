Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)

Загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%

Сьогодні, 24 березня, Кабінет міністрів України оприлюднив щорічний Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2022 рік.

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Наразі Україна вже виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою, яка є важливим елементом інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Найбільший прогрес досягнутий у таких сферах: інтелектуальна власність – 94%, управління державними фінансами – 90%, статистика та обмін інформацією – 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%, гуманітарна політика – 91%.

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«Попри повномасштабну війну, ми продовжили активний процес адаптації українського законодавства до права ЄС. Представлений звіт є результатом великої командної роботи міністерств, Парламенту та інших органів влади, плануємо і надалі зберігати високу динаміку євроінтеграційних процесів», – зазначила Віце-премʼєр-міністер з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

«Завершуємо процес виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап – перемовини про членство в ЄС», - додала чиновниця.

За 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань згідно з Угодою демонструють такі показники: Кабінет Міністрів України виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання; Верховна Рада України – 61% заходів виконано, інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Ознайомитись з повною версією Звіту про виконання Угоди про асоціацію за 2022 рік українською мовою можна за посиланням.

Нагадаємо, переговори щодо початку вступу України до Європейського Союзу перенесли з осені на весну 2023 року.