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Вступ України до Євросоюзу: важливі переговори несподівано перенесли

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вступ України до Євросоюзу: важливі переговори несподівано перенесли
Україна повністю виконала своє домашнє завдання щодо вступу в ЄС
фото з відкритих джерел

Нардепка Лариса Білозір розповіла, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого

Переговори щодо початку вступу України до Європейського Союзу перенесли з осені на весну 2023 року. Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради від партії «Довіра» Лариса Білозір в ефірі каналу «Рада».

«Україна повністю виконала своє домашнє завдання, а Верховна Рада проголосувала за всі необхідні законопроєкти. Мені відомо, що вже змістили переговори щодо початку вступу України у ЄС з осені 2023 року на весну 2023 року», – заявила нардепка.

Лариса Білозір також згадала про те, що 3 лютого 2023 року відбудеться саміт Україна-ЄС, на якому буде присутній президент Володимир Зеленський, а також голова ради Євросоюзу Шарль Мішель та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Цю інформацію також підтвердив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельсон, наголосивши, що саміт пройде в українській столиці.

Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна-ЄС є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у Києві. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

Читайте також: Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС у Києві
Теги: переговори депутат Європейський союз Україна

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