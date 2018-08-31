Україна виплатила МВФ $160 мільйонів боргу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наступні платежі заплановані на 1 і 5 листопада

Україна 31 серпня перерахувала Міжнародного валютного фонду (МВФ) $160,3 млн у рахунок повернення основного боргу.

Зокрема, був здійснений платіж в розмірі 114,3 млн СПЗ (спецправа запозичення) або близько $160 млн, повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу НБУ.

Платіж був проведений за програмою stand by arrangement від квітня 2014 року. Всього протягом серпня Україна перерахувала фонду $605,6 млн. Наступні платежі заплановані на 1 і 5 листопада.

Обсяг майбутніх виплат України щодо зовнішнього державного боргу до кінця 2018 року становить 90,98 млрд грн, або 3,24 млрд дол. за поточним курсом Національного банку України. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-липень 2018 року скоротився на 0,8% в доларовому еквіваленті - до 75,71 млрд дол., на 5,4% у гривневому еквіваленті до 2,026 трлн грн.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

12 липня Рада прийняла поправку до закону про судоустрій, що передбачає розгляд Вищим антикорупційним судом всіх віднесених до його юрисдикції справ, включаючи всі нові апеляції з відповідним рішенням, винесеним судами першої інстанції. На цій поправці наполягав МВФ.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.