Україна виплатила МВФ $160 мільйонів боргу
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Наступні платежі заплановані на 1 і 5 листопада
Україна 31 серпня перерахувала Міжнародного валютного фонду (МВФ) $160,3 млн у рахунок повернення основного боргу.
Зокрема, був здійснений платіж в розмірі 114,3 млн СПЗ (спецправа запозичення) або близько $160 млн, повідомляє FinClub з посиланням на прес-службу НБУ.
Платіж був проведений за програмою stand by arrangement від квітня 2014 року. Всього протягом серпня Україна перерахувала фонду $605,6 млн. Наступні платежі заплановані на 1 і 5 листопада.
Обсяг майбутніх виплат України щодо зовнішнього державного боргу до кінця 2018 року становить 90,98 млрд грн, або 3,24 млрд дол. за поточним курсом Національного банку України. Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за січень-липень 2018 року скоротився на 0,8% в доларовому еквіваленті - до 75,71 млрд дол., на 5,4% у гривневому еквіваленті до 2,026 трлн грн.