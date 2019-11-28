Україна завершила розробку крилатої ракети Нептун



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ракета Р-360 комплексу Нептун пройшла етап випробувань

Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин

Крилата ракета Р-360 комплексу Нептун успішно пройшла етап випробувань, під час яких здійснила політ на декілька сотень кілометрів за заданим маршрутом та висотою.

Про це сказав генеральний директор КБ ЛУЧ Олег Коростельов, повідомляє Defense Express.

Завершення цього етапу означає, що розробка Р-360, як літального апарата, завершена.

«Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту. Тобто можемо сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату з заданими характеристиками», - заявив Коростельов.

На наступному етапі випробування будуть направлені на бойові характеристики ракети.

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек.

Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.