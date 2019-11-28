Франція відкинула пропозицію Путіна щодо нового ракетного договору



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Президент Франції Еммануель Макрон

Еммануель Макрон зазначив, що Росія порушила договір, що є неприпустимим

Франція не прийняла пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо укладання нового договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД, INF). Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції за результатами зустрічі з генеральним секретарем НАТО у четвер у Парижі, повідомляє «Укрінформ».

«Декілька днів потому ми надали відповідь від Франції стосовно листа Путіна. Дозвольте, я буду чітким у цьому. По-перше, Франція передала цей лист Путіна союзникам. Більше того, ми не прийняли пропозицію Росії. Але ми не проігнорували дискусію», - сказав Макрон.

Французький лідер відзначив, що Росія порушила договір, що є неприпустимим.

«Нові домовленості, що прийдуть на заміну цьому договору, вимагають дуже сильної роботи і координації в Альянсі. Особливо це стосується європейських країн», - сказав Макрон.

Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) підписаний 1 грудня 1987 року та набув чинності 1 червня 1988-го.

Першого лютого 2019 року президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати розпочнуть вихід із договору через порушення Росією упродовж тривалого часу його умов, зокрема, розробки і розгортання ракетної системи 9М729.