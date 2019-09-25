Україна зайняла останнє місце в рейтингу індексу iPhone



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У лідерах рейтингу опинилися Швейцарія, Сполучені Штати Америки і Люксембург

Українцю, щоб купити iPhone 11, необхідно працювати 97 днів. Це на 40 днів менше, ніж рік тому.

Про це свідчать дані дослідження, яке провів портал Picodi.com.

Після вересневої презентації нових гаджетів Apple аналітична команда Picodi.com вирішила співвіднести ціну iPhone 11 Pro (модель з 64 ГБ) з середньою зарплатою в окремих країнах, щоб розрахувати кількість днів праці, необхідних для покупки новенького смартфона.

Офіційна ціна iPhone 11 Pro у версії 64 ГБ в Україні становитиме 39990 гривень. За умови, що середня заробітна плата в нашій країні, за даними Державної служби статистики України, становить 10783 гривень (8680 гривень нетто), середньостатистичний українець повинен відпрацювати 96,7 дня, щоб дозволити собі покупку цьогорічної моделі iPhone (без урахування інших витрат на життя).

У лідерах рейтингу опинилися Швейцарія, Сполучені Штати Америки і Люксембург, де співвідношення ціни iPhone до середнього заробітку є найбільш вигідним. Середньостатистичний швейцарець зможе відкласти необхідну суму на омріяний гаджет за 5 днів, американець — за 6 днів, a люксембуржець — майже за 7 днів.

Антирекорд належить Україні – 96,7 дня. Довго на новий айфон треба відкладати в Колумбії (89,7 дня) і Казахстані (76,5 дня). А в таких країнах, як Німеччина та Франція, на новий смартфон доведеться працювати 10 и 11 днів.

Індекс iPhone 2019 розраховується на підставі цін iPhone 11 Pro (з пам’яттю 64 ГБ), офіційно опублікованих на місцевих сайтах Apple або авторизованих реселерів. Інформація про середню заробітну плату (21 робочий день на місяць) була взята з сайтів національних статистичних управлінь або відповідних міністерств.

Нагадаємо, 10 вересня компанія Apple презентувала новий iPhone 11, в якому можна зняти портрет тварин та сповільнене селфі.