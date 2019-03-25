Українці мають останній день, щоб змінити місце голосування на виборах



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До райдержадміністрації потрібно прийти з паспортом та довідкою з роботи Фото: Укрінформ

Якщо в Україні відбудеться другий тур президентських виборів, процедуру необхідно буде повторити ще раз

Для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно. Про це йдеться в роз’ясненні на сайті Державного реєстру виборців.

Як зазначається в повідомленні, тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси забезпечує включення виборця до списку виборців виключно на день голосування - 31 березня 2019 року.

«У разі призначення повторного голосування, виборцям, які перебуватимуть не за своєю виборчою адресою та бажатимуть проголосувати, потрібно повторно не пізніше ніж за п’ять днів до дня повторного голосування звернутися до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців щодо тимчасової зміни місця голосування», - йдеться в роз’ясненні.

Як нагадали у відомстві, заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення Державного реєстру виборців особисто. До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування. До таких документів можна віднести довідку з місця роботи, довідку з місця навчання, документ, який підтверджує право власності або оренди на житло, проїзні документи, путівка в санаторій, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. (Перелік таких документів не є вичерпним).

Виборці, виборча адреса яких знаходиться на окупованих Росією територіях Криму та Донбасу, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

На даний час місце голосування змінили більш ніж 180 тисяч українців. З них майже 67 тисяч – жителі Донецької та Луганської областей. Якщо в Україні відбудеться другий тур президентських виборів, процедуру необхідно буде повторити ще раз.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.