Українці висміяли новий бізнес Дмитра Гордона (фото)

Користувачі соцмережі дуже емоційно відреагували на появу незвичайних ласощів, які випустив Гордон

У назві цукерок Гордона помітили немилозвучний збіг приголосних звуків

Журналіст Дмитро Гордон випустив цукерки «пташине молоко» під назвою «Гордон в шоколаді». Про це повідомив у Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані, опублікувавши фотографію коробки цукерок.

На коробці розміщено портрет Дмитра Гордона та два написи: «Їж досхочу» та «Смак дитинства». Фотографію солодощів у магазині зробила дружина Вахтанга Кіпіані Тетяна.

Зазначимо, що наприкінці 2020 року сам Дмитро Гордон казав в етері телеканалу «Наш», що планує випустити цукерки «пташине молоко».

«Я зараз хочу випускати, наприклад, цукерки. Є в нас фабрика у Вінниці – «Солодка мрія». От я хочу зараз випускати з ними цукерки «Гордон у шоколаді», – заявив журналіст.

Зазначимо, що користувачі мережі дуже емоційно відреагували на появу незвичайних ласощів. Багато хто почав жартувати на цю тему.

«Для тих, хто худне. Щоб на солодке не тягнуло», «Оооооо, ще мабуть у формі пірамідки», «Я б погидувала таке їсти», «Якісь неправильні асоціації від назви навіває, нездорові», «Такий вигляд має кулінарне дно», «А там точно шоколад або тільки схоже?», – написали в коментарях.

Зазначимо, що користувачі соцмереж помітили у назві цукерок немилозвучний збіг приголосних. «Їм аби українську мову спочатку вивчити. Має бути «Гордон у шоколаді», – звернув увагу Георгій Подкользін. «Гордон в шоколаді» – у цій назві збіглися три приголосні.

Водночас деякі українці зазначають, що Гордон вигадав цікавий маркетинговий хід. А деякі зізнаються, що не проти спробувати такі цукерки або взяти їх на подарунок.