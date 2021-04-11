У Львові грабіжник попався поліції, бо застрибнув на дах авто, яке рухалося

Порушника зняли з машини і доставили у райвідділок поліції

Порушника зняли з машини і доставили у райвідділок поліції

Чоловік був під дією синтетичного наркотику – «солі», його шпиталізували у медичний заклад

На проспекті Червоної Калини у Львові неадекватний чоловік кидався на автомобілі під час руху. Йому вдалося застрибнути на дах легковика і пошкодити його.

Про це повідомляє у Facebook патрульна поліція Львівщини. Правоохоронці отримали виклик близько 11 ночі. На місці патрульні побачили на капоті автомобіля, який рухався, чоловіка. Невідомий стрибнув на дах машини.

Порушника зняли з машини і доставили у райвідділок поліції. Він поводився неадекватно і був у стані зміненої свідомості. Власниця пошкодженого автомобіля написала заяву.

Зловмисником виявився 34-річний львів'янин, який перебуває в активному розшуку за крадіжку та грабіж. Чоловік був під дією синтетичного наркотику – «солі». Його шпиталізували у медичний заклад.

Раніше у Києві на проспекті Григоренка пролунали постріли. За попередньою інформацією, між чоловіками, що відпочивали, відбувся конфлікт, в результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет та здійснив кілька пострілів.

До слова, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою.

Тим часом, касирка автозаправки в Броварах відбила напад озброєних грабіжників.