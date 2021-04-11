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    У Львові грабіжник попався поліції, бо застрибнув на дах авто, яке рухалося

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    Порушника зняли з машини і доставили у райвідділок поліції - У Львові грабіжник попався поліції, бо застрибнув на дах авто, яке рухалося
    Порушника зняли з машини і доставили у райвідділок поліції
    Фото: facebook-сторінка Патрульної поліції Львівської області

    Чоловік був під дією синтетичного наркотику – «солі», його шпиталізували у медичний заклад

    На проспекті Червоної Калини у Львові неадекватний чоловік кидався на автомобілі під час руху. Йому вдалося застрибнути на дах легковика і пошкодити його.

    Про це повідомляє у Facebook патрульна поліція Львівщини. Правоохоронці отримали виклик близько 11 ночі. На місці патрульні побачили на капоті автомобіля, який рухався, чоловіка. Невідомий стрибнув на дах машини.

    Порушника зняли з машини і доставили у райвідділок поліції. Він поводився неадекватно і був у стані зміненої свідомості. Власниця пошкодженого автомобіля написала заяву.

    Зловмисником виявився 34-річний львів'янин, який перебуває в активному розшуку за крадіжку та грабіж. Чоловік був під дією синтетичного наркотику – «солі». Його шпиталізували у медичний заклад.

    Раніше у Києві на проспекті Григоренка пролунали постріли. За попередньою інформацією, між чоловіками, що відпочивали, відбувся конфлікт, в результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет та здійснив кілька пострілів.

    До слова, 5 квітня, у Вінниці спецпризначенці штурмували приватний будинок, аби затримати зловмисника, який зачинився зсередини і погрожував підірвати будівлю гранатою.

    Тим часом, касирка автозаправки в Броварах відбила напад озброєних грабіжників.

    Теги: Львів машини напад Facebook поліція чоловік
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