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    Гордон оголосив Суркіса «одним з найбільших патріотів України»

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    Гордон підкреслив, що Суркіс як патріот України зробив багато для українського футболу і своєї країни - Гордон оголосив Суркіса «одним з найбільших патріотів України»

    Гордон підкреслив, що Суркіс як патріот України зробив багато для українського футболу і своєї країни

    Григорій Суркіс не голосував у Верховній Раді проти визнання Революції гідності історичною подією, говорить Гордон

    Нардеп від «Опозиційною платформи – За життя» Григорій Суркіс є одним з найбільших патріотів України, який доклав зусиль для країни: домігся проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 і фінального матчу Ліги чемпіонів. Про це в ефірі програми «Гордон по четвергах» заявив засновник інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитро Гордон.

    Зокрема, він зазначив, що Григорій Суркіс не голосував у Верховній Раді проти визнання Революції гідності історичною подією.

    Один з глядачів програми «Гордон по четвергах» поставив ведучому запитання, попросивши пояснити: чому Гордон є патріотом України, в той час як його друг Суркіс «голосував у Раді проти визнання Майдану історичною подією».

    «Я вам скажу з повною відповідальністю, Григорій Суркіс проти Майдану у Верховній Раді не голосував. Ті, хто вважають, що голосував, вам треба подивитися відеозапис: його в залі не було. Тому голосувати він, природно, не міг», – відповів журналіст.

    Гордон заявив, що Суркіс – один з найбільших патріотів України. «По-перше, тому що він – мій друг. Я завжди про це говорю з гордістю, що дружу з Григорієм Суркісом та Ігорем Суркісом. Це патріоти України і чудові люди. Тільки патріот України міг витратити роки життя, щоб привезти в Україну футбольний чемпіонат Євро-2012 і з блиском його провести. І тільки патріот України міг привезти до Києва фінальний матч Ліги чемпіонів», – вважає журналіст.

    Він підкреслив, що Суркіс як патріот України зробив багато для українського футболу і своєї країни.

    Нагадаємо, суркіс-молодший оштрафований на 50 тисяч гривень. У разі повторного порушення до президента київського клубу будуть застосовані серйозніші санкції.

    Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ двічі переносив засідання справи про можливе порушення Кодексу етики і чесної гри президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. Обидва рази засідання переносилося на прохання київського клубу.

    Теги: Григорій Суркіс Дмитро Гордон журналіст патріотизм
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