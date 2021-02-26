Гордон оголосив Суркіса «одним з найбільших патріотів України»

Гордон підкреслив, що Суркіс як патріот України зробив багато для українського футболу і своєї країни

Григорій Суркіс не голосував у Верховній Раді проти визнання Революції гідності історичною подією, говорить Гордон

Нардеп від «Опозиційною платформи – За життя» Григорій Суркіс є одним з найбільших патріотів України, який доклав зусиль для країни: домігся проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 і фінального матчу Ліги чемпіонів. Про це в ефірі програми «Гордон по четвергах» заявив засновник інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитро Гордон.

Зокрема, він зазначив, що Григорій Суркіс не голосував у Верховній Раді проти визнання Революції гідності історичною подією.

Один з глядачів програми «Гордон по четвергах» поставив ведучому запитання, попросивши пояснити: чому Гордон є патріотом України, в той час як його друг Суркіс «голосував у Раді проти визнання Майдану історичною подією».

«Я вам скажу з повною відповідальністю, Григорій Суркіс проти Майдану у Верховній Раді не голосував. Ті, хто вважають, що голосував, вам треба подивитися відеозапис: його в залі не було. Тому голосувати він, природно, не міг», – відповів журналіст.

Гордон заявив, що Суркіс – один з найбільших патріотів України. «По-перше, тому що він – мій друг. Я завжди про це говорю з гордістю, що дружу з Григорієм Суркісом та Ігорем Суркісом. Це патріоти України і чудові люди. Тільки патріот України міг витратити роки життя, щоб привезти в Україну футбольний чемпіонат Євро-2012 і з блиском його провести. І тільки патріот України міг привезти до Києва фінальний матч Ліги чемпіонів», – вважає журналіст.

Він підкреслив, що Суркіс як патріот України зробив багато для українського футболу і своєї країни.

Нагадаємо, суркіс-молодший оштрафований на 50 тисяч гривень. У разі повторного порушення до президента київського клубу будуть застосовані серйозніші санкції.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ двічі переносив засідання справи про можливе порушення Кодексу етики і чесної гри президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. Обидва рази засідання переносилося на прохання київського клубу.