Українців попередили про грози та сильний вітер
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Зокрема, погіршення погоди очікується на Закарпатті та в Карпатах
В Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про грози в Україні.
Про це у понеділок, 6 серпня, повідомляється на сайті ДСНС.
«За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 6 серпня у південних, більшості східних та центральних областей, на Закарпатті та в Карпатах грози, подекуди шквали 15-20 м/с», - підкреслюється у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 7 серпня до України переміститься порція більш прохолодного повітря, лише південно-східна частина країни залишиться в спекотній повітряній масі з ймовірністю короткочасних дощів.
На 8 серпня прогнозують теплу погоду, без опадів.
6 серпня погоду в Україні визначатиме переважно спекотна і волога повітряна маса.