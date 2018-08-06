Українців попередили про грози та сильний вітер



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Зокрема, погіршення погоди очікується на Закарпатті та в Карпатах

В Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про грози в Україні.

Про це у понеділок, 6 серпня, повідомляється на сайті ДСНС.

«За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 6 серпня у південних, більшості східних та центральних областей, на Закарпатті та в Карпатах грози, подекуди шквали 15-20 м/с», - підкреслюється у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 7 серпня до України переміститься порція більш прохолодного повітря, лише південно-східна частина країни залишиться в спекотній повітряній масі з ймовірністю короткочасних дощів.

На 8 серпня прогнозують теплу погоду, без опадів.

6 серпня погоду в Україні визначатиме переважно спекотна і волога повітряна маса.