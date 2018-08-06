Дощі і спека: робочий тиждень в Україні почнеться з контрастної погоди



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6 серпня збережеться спекотна погода, місцями очікується короткочасний дощ і гроза

6 серпня, погоду в Україні визначатиме переважно спекотна і волога повітряна маса.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 19 градусів, вдень + 22 ... + 29 градусів. У Карпатах місцями короткочасні дощі, температура вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 15 ... + 20 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 14 ... + 20 градусів, вдень + 24 ... + 30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 15 ... + 21 градус, вдень +25 ... + 31 градус.

На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 15 ... + 21 градус, вдень +26 ... + 32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози, вітер західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 17 ... + 23 градуси, вдень +27 ... + 34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 19 ... + 24 градуси, вдень +29 ... + 34 градуси.

6 серпня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 18 ... + 20 градусів, вдень + 26 ... + 28 градусів.

Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

Згідно з прогнозами синоптиків, у Парижі 4 серпня очікується 32 градуси спеки.

Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.