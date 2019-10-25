Українцям загрожує підвищення пенсійного віку: ексміністр розкрив деталі



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Уряд мусить стимулювати підвищення зарплат, щоб Пенсійний фонд наповнювався за рахунок зростання податкових надходжень

Дефіцит Пенсійного фонду України у 2020 році збільшиться на десятки мільярдів гривень. Якщо Кабмін не впорається з проблемою, на українців чекає підвищення пенсійного віку.

Про це заявив ексміністр соціальної політики України Андрій Рева.

Також він пояснив, чому зростає дірка в бюджеті Пенсійного фонду.

На думку ексміністра, уряд мусить стимулювати підвищення зарплат, щоб Пенсійний фонд наповнювався за рахунок зростання податкових надходжень.

Рева розповів, як доходи Пенсійного фонду росли минулих років завдяки збільшенню мінімальної зарплати: «У 2016 році власні надходження 112 млрд грн, 145 млрд грн – дотації. У 2019 році – 230 млрд грн власні надходження і 175 млрд грн дотації. Вдвічі!»

«Що ми бачимо наступного року? Запланована дотація розміром 172,5 млрд грн. Це менше, ніж цього року Пенсійний фонд отримав. Водночас з 1 січня треба індексувати пенсії військовим. З 1 березня необхідно піднімати пенсії відповідно до закону – 50% зростання інфляції плюс 50% зростання середньої зарплати – це мінімум на 15% має бути. А дотацію зменшують», – підкреслив він.

«Щоб власні надходження Пенсійного фонду покрили, ключове питання – мінімальна зарплата. Якщо у 2020 році прогнозується її зростання на 10%, це означає, що в бюджеті Пенсійного фонду буде дірка щонайменше 20 млрд грн», – заявив колишній глава Мінсоцполітики.

За його словами, чистий дефіцит Пенсійного фонду в 2019 році становить 30 млрд грн.

«Реально дефіцит був більший, тому що не сповна були кошти заплановані. Нам довелося протягом цього року додати ще 8 млрд грн у Пенсійний фонд на виплату пенсій. Тобто десь 38-40 млрд. І от наступного року, коли я говорю про 20 млрд грн, то до цих 40 млрд грн ми маємо додати ще 20», – зазначив він.

Як підкреслив Рева, у такий спосіб дірка в Пенсійному фонді збільшується.

«Завтра, якщо Мінфін і надалі проводитиме таку саму фінансову політику щодо Пенсійного фонду, вони знову поставлять питання про підвищення пенсійного віку. І це при тому (про що ми казали, коли проводили пенсійну реформу), що жодної потреби протягом найближчих 10 років у цьому немає. Але в мене складається враження, що хтось хоче повернутися до цього питання. Це як підприємство – банкрутують, аби хтось його прибрав до рук», – заявив ексміністр.

Джерело: Обозреватель