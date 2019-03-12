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    Українець втретє став главою комітету Ради Європи з протидії тортурам

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    <p>Заступниками Гнатовського стали представники Ірландії та Данії</p> - Українець втретє став главою комітету Ради Європи з протидії тортурам

    Заступниками Гнатовського стали представники Ірландії та Данії

    Микола Гнатовський очолював комітет РЄ з питань запобігання катуванням у 2015 і 2017 роках

    Професора міжнародного права Національного університету імені Шевченка Миколу Гнатовського втретє переобрали президентом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

    Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

    «Під час пленарного засідання комітет переобрав Миколу Гнатовського в якості президента», - йдеться у повідомленні.

    Заступниками Гнатовського стали представники Ірландії та Данії.

    Зазначається, що це другий випадок за 30 років роботи комітету, коли голову переобрали на третій термін. Гнатовський очолював комітет у 2015 і 2017 роках.

    Комітет проти тортур є одним з органів Ради Європи. Він організовує відвідини місць утримання осіб, які перебувають під вартою в 47 країнах-членах РЄ.

    Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 12 березня прийняв рішення у справі довічно засудженого українця Володимира Пєтухова. ЄСПЛ рішуче засудив практику довічних вироків, оскільки «в Україні немає реалістичної перспективи звільнення від цього покарання». 

    Джерело: Європейська правда

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