Українець втретє став главою комітету Ради Європи з протидії тортурам



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Заступниками Гнатовського стали представники Ірландії та Данії

Микола Гнатовський очолював комітет РЄ з питань запобігання катуванням у 2015 і 2017 роках

Професора міжнародного права Національного університету імені Шевченка Миколу Гнатовського втретє переобрали президентом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

«Під час пленарного засідання комітет переобрав Миколу Гнатовського в якості президента», - йдеться у повідомленні.

Заступниками Гнатовського стали представники Ірландії та Данії.

Зазначається, що це другий випадок за 30 років роботи комітету, коли голову переобрали на третій термін. Гнатовський очолював комітет у 2015 і 2017 роках.

Комітет проти тортур є одним з органів Ради Європи. Він організовує відвідини місць утримання осіб, які перебувають під вартою в 47 країнах-членах РЄ.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини 12 березня прийняв рішення у справі довічно засудженого українця Володимира Пєтухова. ЄСПЛ рішуче засудив практику довічних вироків, оскільки «в Україні немає реалістичної перспективи звільнення від цього покарання».

Джерело: Європейська правда