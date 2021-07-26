Україні загрожує спалах інфекційних хвороб

Минулого року в Україні проти основних інфекцій було щеплено близько 80% всіх дітей

Минулого року в Україні проти основних інфекцій було щеплено близько 80% всіх дітей

МОЗ рекомендує вакцинуватися

Окрім, небезпечного та більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», існують ще безліч різноманітних інфекційних захворювань, які становлять загрозу для здоров’я і життя людей та від яких потрібна вакцинація, щоб запобігти новим епідеміям.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю для «Апостроф» зазначив, що за підсумками минулого року, коли країна була в умовах жорсткого локдауну, проти основних інфекційних хвороб було щеплено 80% всіх дітей, хоча рекомендований показник становить 95%.

Кузін підкреслив, що у багатьох країнах рівень вакцинації знизився до 60 і навіть менше відсотків. Ці цифри в рази менші, ніж рекомендовані.

Він також додав, що у цьому році прогнозують 70% щеплених, що на 10% менше, ніж минулого року.

«При недостатньому рівні охоплення плановою вакцинацією, ми не виключаємо можливих спалахів інфекційних хвороб, які ви назвали (спалахів кору та дифтерії – ред.), - зазначив головний санітарний лікар.

Через це МОЗ розглядає можливі додаткові раунди вакцинації перед початком нового навчального року, щоб збільшити цей показник.

Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, інколи через предмети побуту, і може мати летальні наслідки через утворення на слизовій у ротоглотці фібринозних плівок, що ускладнюють ковтання та дихання.

Коли збудник інфекції потрапляє у дихальну систему, він виробляє дифтерійний токсин, який розноситься кров'ю та може викликати в організмі тяжкі функціональні та структурні зміни. Найбільш вразливі до дії токсину серце, нирки, наднирники та нервова система.

Серед ускладнень дифтерії: міокардит, ураження нервової системи, нефрозонефрит, пневмонія, інфекційно-токсичний шок тощо.

Кір – гостра інфекційна вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, яка захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока. Захворіти можна у будь-якому віці. У 2020 році на кір в Україні захворіли 245 осіб, з них 19 - діти у віці до року.

Зазначимо, що пандемія коронавірусу призвела до того, що у 2020 році 23 мільйони дітей пропустили традиційні планові щеплення: це на 3,7 мільйона більше, ніж у 2019 році і є найбільшим показником з 2009 року (тоді вирувала пандемія грипу H1N1).