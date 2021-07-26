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    Україні загрожує спалах інфекційних хвороб

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    Минулого року в Україні проти основних інфекцій було щеплено близько&nbsp;80% всіх дітей - Україні загрожує спалах інфекційних хвороб
    Минулого року в Україні проти основних інфекцій було щеплено близько 80% всіх дітей
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ рекомендує вакцинуватися

    Окрім, небезпечного та більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», існують ще безліч різноманітних інфекційних захворювань, які становлять загрозу для здоров’я і життя людей та від яких потрібна вакцинація, щоб запобігти новим епідеміям.

    Головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв’ю для «Апостроф» зазначив, що за підсумками минулого року, коли країна була в умовах жорсткого локдауну, проти основних інфекційних хвороб було щеплено 80% всіх дітей, хоча рекомендований показник становить 95%.

    Кузін підкреслив, що у багатьох країнах рівень вакцинації знизився до 60 і навіть менше відсотків. Ці цифри в рази менші, ніж рекомендовані.

    Він також додав, що у цьому році прогнозують 70% щеплених, що на 10% менше, ніж минулого року.

    «При недостатньому рівні охоплення плановою вакцинацією, ми не виключаємо можливих спалахів інфекційних хвороб, які ви назвали (спалахів кору та дифтерії – ред.), - зазначив головний санітарний лікар.

    Через це МОЗ розглядає можливі додаткові раунди вакцинації перед початком нового навчального року, щоб збільшити цей показник.

    Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, інколи через предмети побуту, і може мати летальні наслідки через утворення на слизовій у ротоглотці фібринозних плівок, що ускладнюють ковтання та дихання.

    Коли збудник інфекції потрапляє у дихальну систему, він виробляє дифтерійний токсин, який розноситься кров'ю та може викликати в організмі тяжкі функціональні та структурні зміни. Найбільш вразливі до дії токсину серце, нирки, наднирники та нервова система.

    Серед ускладнень дифтерії: міокардит, ураження нервової системи, нефрозонефрит, пневмонія, інфекційно-токсичний шок тощо.

    Кір – гостра інфекційна вірусна хвороба. Єдиним джерелом збудника інфекції є людина, яка захворіла. Сприйнятливість до кору надзвичайно висока. Захворіти можна у будь-якому віці. У 2020 році на кір в Україні захворіли 245 осіб, з них 19 - діти у віці до року.

    Зазначимо, що пандемія коронавірусу призвела до того, що у 2020 році 23 мільйони дітей пропустили традиційні планові щеплення: це на 3,7 мільйона більше, ніж у 2019 році і є найбільшим показником з 2009 року (тоді вирувала пандемія грипу H1N1).

    Теги: лікар щеплення кір
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    Україні загрожує спалах інфекційних хвороб