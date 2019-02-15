Українка стала другою на європейському конкурсі ораторського мистецтва



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Конкурс ораторського мистецтва пройшов французькою мовою

Українська студентка Аліна Марченко здобула друге місце у конкурсі ораторського мистецтва, що відбувся у Раді Європи.

Про це повідомили у Постійному представництві України при РЄ.

«Українська студентка Інституту політичних студій Science Po Аліна Марченко здобула друге місце у 5-му конкурсі ораторського мистецтва, що пройшов у співробітництві з Радою Європи», - повідомили у Постпредставництві України при РЄ.

У своєму виступі Аліна, яка тривалий час не може повернутися додому, на схід України, закликала Європу бути сильною перед загрозою російської агресії та провокацій нової гонки озброєнь.

У конкурсі взяли участь 12 кандидатів із університетських факультетів політичних наук з дев'яти країн: Франції, Ірландії, Італії, Нідерландів, Португалії, Румунії, Іспанії, Швейцарії та України.

Серед них були обрані шість номінантів, які провели дебати на теми: «Європа армій є роззброєною?», «Чи можемо ми все ще мати мрії про Європу?», «Чи є Європа вільним союзом?».

Конкурс ораторського мистецтва пройшов французькою мовою.