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    Українка стала другою на європейському конкурсі ораторського мистецтва

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    Українка стала другою на європейському конкурсі ораторського мистецтва

    Конкурс ораторського мистецтва пройшов французькою мовою

    Українська студентка Аліна Марченко здобула друге місце у конкурсі ораторського мистецтва, що відбувся у Раді Європи.

    Про це повідомили у Постійному представництві України при РЄ.

    «Українська студентка Інституту політичних студій Science Po Аліна Марченко здобула друге місце у 5-му конкурсі ораторського мистецтва, що пройшов у співробітництві з Радою Європи», - повідомили у Постпредставництві України при РЄ.

    У своєму виступі Аліна, яка тривалий час не може повернутися додому, на схід України, закликала Європу бути сильною перед загрозою російської агресії та провокацій нової гонки озброєнь.

    У конкурсі взяли участь 12 кандидатів із університетських факультетів політичних наук з дев'яти країн: Франції, Ірландії, Італії, Нідерландів, Португалії, Румунії, Іспанії, Швейцарії та України.

    Серед них були обрані шість номінантів, які провели дебати на теми: «Європа армій є роззброєною?», «Чи можемо ми все ще мати мрії про Європу?», «Чи є Європа вільним союзом?».

    Конкурс ораторського мистецтва пройшов французькою мовою.

    квоти ЄС Європа конкурс
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