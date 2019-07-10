Українку, яка втратила ногу в теракті у Стокгольмі, депортують зі Швеції



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Ірина Заманова разом з 14-річною дочкою повинна покинути Швецію через чотири тижні

Українка була однією з 10 постраждалих у теракті у квітні 2017 року, коли виходець з Узбекистану долучився до ІДІЛ та в'їхав у натовп на вантажівці

Українку Ірину Заманову депортують зі Швеції. Про це повідомляє місцеве видання The Local у вівторок, 9 липня.

Жінка була однією з 10 постраждалих у теракті у квітні 2017 року, коли виходець з Узбекистану долучився до ІДІЛ та в'їхав у натовп на вантажівці. 39-річна Ірина тоді відвідувала Швецію як туристка, але залишилася, бо лікарям довелося ампутувати їй ногу через травму, отриману під час теракту.

У червні 2018 року Акілова засудили до довічного ув'язнення. Заманова спочатку отримала дозвіл на тимчасове проживання, оскільки вона була свідком у судовому процесі проти терориста.

Оскільки цей дозвіл закінчився, вона подала заяву на постійне проживання в Швеції на основі «надзвичайних обставин». Це формулювання виписано в міграційному законодавстві Швеції, але рідко застосовується.

У серпні минулого року клопотання відхилила Шведська міграційна служба, а потім міграційний суд після того, як українка подала апеляцію. Заманова оскаржила це рішення у вищому суді Швеції з питань міграції.

«Адвокат Генрик Хоффман, який представляє Заманову, заявив, що суд вирішив не розглядати справу, тобто рішення суду нижчої інстанції було залишено чинним. Хоффман сказав, що серед іншого, вони звернулися до суду з проханням вважати, що Заманова не зможе отримати такий же рівень медичної допомоги в Україні, як у Швеції.

Очевидно, що суди не вважали, що це надзвичайні обставини», - сказав адвокат.

Тепер Заманова разом з 14-річною дочкою повинна покинути Швецію через чотири тижні.

Джерело: Кореспондент.net