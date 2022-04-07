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    Українська армія поповниться новою технікою. Уряд виділив мільярди гривень

    В Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Українська армія поповниться новою технікою. Уряд виділив мільярди гривень
    В Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Гроші виділяють за рахунок резервного фонду держбюджету

    Кабінет міністрів виділив 32,8 млрд грн на Міністерство оборони. Про це свідчить розпорядження від 5 квітня, передає «Главком».

    На закупівлю озброєння та військової техніки спрямують 19,3 млрд грн, 6,99 млрд грн – капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) озброєння та військової техніки, 5 млрд грн – закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту, 1,33 млрд грн – оперативне забезпечення Збройних Сил і 119,9 млн грн – закупівлю медичного майна.

    Міністерству фінансів доручено здійснити ці видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

    Нагадаємо, що в Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», раніше уряд виділив 1,45 млрд грн для здійснення належних виплат військовослужбовцям Служби безпеки.

    Як відомо, 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки.

    Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.

    «Все для фронту – все для перемоги, – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українська армія поповниться новою технікою. Уряд виділив мільярди гривень