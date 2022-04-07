Українська армія поповниться новою технікою. Уряд виділив мільярди гривень

В Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Гроші виділяють за рахунок резервного фонду держбюджету

Кабінет міністрів виділив 32,8 млрд грн на Міністерство оборони. Про це свідчить розпорядження від 5 квітня, передає «Главком».

На закупівлю озброєння та військової техніки спрямують 19,3 млрд грн, 6,99 млрд грн – капітальний ремонт (інші види відновлювальних робіт) озброєння та військової техніки, 5 млрд грн – закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту, 1,33 млрд грн – оперативне забезпечення Збройних Сил і 119,9 млн грн – закупівлю медичного майна.

Міністерству фінансів доручено здійснити ці видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, що в Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», раніше уряд виділив 1,45 млрд грн для здійснення належних виплат військовослужбовцям Служби безпеки.

Як відомо, 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки.

Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.

«Все для фронту – все для перемоги, – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.