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    Уряд виділив 1,45 млрд грн СБУ на підвищення обороноздатності

    В Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Уряд виділив 1,45 млрд грн СБУ на підвищення обороноздатності
    В Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Кошти виплатять із резервного фонду держбюджету

    Кабінет міністрів виділив 1,45 млрд грн для здійснення належних виплат військовослужбовцям Служби безпеки. Про це свідчить розпорядження від 5 квітня.

    Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

    Гроші направлять СБУ «з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану».

    Нагадаємо, що 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки.

    Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.

    «Все для фронту – все для перемоги, – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.

    Нагадаємо, що в Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Уряд виділив 1,45 млрд грн СБУ на підвищення обороноздатності