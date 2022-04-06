Уряд виділив 1,45 млрд грн СБУ на підвищення обороноздатності

В Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Кошти виплатять із резервного фонду держбюджету

Кабінет міністрів виділив 1,45 млрд грн для здійснення належних виплат військовослужбовцям Служби безпеки. Про це свідчить розпорядження від 5 квітня.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Гроші направлять СБУ «з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану».

Нагадаємо, що 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки.

Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.

«Все для фронту – все для перемоги, – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що в Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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