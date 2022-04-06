Уряд виділив 1,45 млрд грн СБУ на підвищення обороноздатності
Кошти виплатять із резервного фонду держбюджету
Кабінет міністрів виділив 1,45 млрд грн для здійснення належних виплат військовослужбовцям Служби безпеки. Про це свідчить розпорядження від 5 квітня.
Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Гроші направлять СБУ «з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану».
Нагадаємо, що 1 квітня Кабінет міністрів збільшив розмір резервного фонду на 73,3 млрд грн для забезпечення ключових потреб армії та економіки.
Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.
«Все для фронту – все для перемоги, – це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну», – заявив прем’єр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що в Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.