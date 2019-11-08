Українська делегація прибула на слухання до Гааги



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Оголошення рішення Суду відбудеться у відкритому судовому засіданні 8 листопада 2019 о 15:00

Українська делегація вже прибула до Гааги, де Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення, чи є в нього юрисдикція за позовом України проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook

«Ми знову в Гаазі. Цього разу в очікуванні. Вже завтра Міжнародний Суд ООН оголосить своє рішення щодо попередніх заперечень Російської Федерації у справі про застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Це буде складний день і важливий водночас. Завтра стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи. Чи буде це виключно формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи Суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї. Ми протистояли і протистоїмо росіянам на багатьох фронтах, починаючи від військового, закінчуючи інформаційним і кібер фронтами. Але є ще один – юридичний. Окрім агресії Росія вдалась до порушення численних норм міжнародного права. Нашою відповіддю і реакцією є використання різних майданчиків для притягнення Росії до міжнародної відповідальності за такі порушення», - написала Зеркаль.

Оголошення рішення Суду у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації відбудеться у відкритому судовому засіданні 8 листопада 2019 о 15:00. Якщо аргументи України визнають переконливими, то Міжнародний суд ООН зможе перейти до розгляду справи по суті.