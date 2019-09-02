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    Українська сторона СЦКК закликала представників ОБСЄ в Україні розслідувати скандал із дроном

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    <p>Оператора БПЛА СММ ОБСЕ помітили в оточенні осіб в цивільному та членів незаконних збройних формувань ОРЛО</p> - Українська сторона СЦКК закликала представників ОБСЄ в Україні розслідувати скандал із дроном

    Оператора БПЛА СММ ОБСЕ помітили в оточенні осіб в цивільному та членів незаконних збройних формувань ОРЛО

    Представниками патруля СММ ОБСЕ був порушений один із базових принципів Місії, а саме неупередженості, заявила українська сторона СЦКК

    Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін 2 вересня передала представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні інформаційний лист про інцидент зі спостерігачами СММ ОБСЄ, які демонстрували членам незаконних збройних формувань відео з дрона, запущеного над позиціями українських військ.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    У листі зазначається, що 1 вересня низкою інтернет-ЗМІ та користувачами у Facebook були оприлюднені фото та відеоматеріали, що зафіксували роботу оператора БПЛА СММ ОБСЕ в оточенні осіб в цивільному та членів незаконних збройних формувань ОРЛО.

    «Видно, як вони коментують та фіксують на свої фото-відеокамери зображення монітору оператора БПЛА, який в той час знаходився над ділянкою розведення сил та засобів №1 «Станиця Луганська» та його околицях, що знаходяться під контролем уряду України», - говориться у повідомленні.

    Підкреслюється, що в документі українська сторона СЦКК нагадала представникам ОБСЄ в Україні про те, що Спеціальна моніторингова місія діє згідно з принципами неупередженості та прозорості, та зазначила, що відповідно до Кодексу поведінки ОБСЄ, посадові особи ОБСЄ повинні вести себе в будь-який час так, аби відповідати статусу міжнародного державного службовця.

    «Вони мають утримуватися від будь яких дій, що можуть поставити під сумнів їхню здатність діяти неупереджено. Натомість, вищевказані факти втручання у діяльність СММ ОБСЕ, очевидно, за їхньої згоди, дає привід вказувати на те, що представниками патруля СММ ОБСЕ був порушений один із базових принципів Місії, а саме неупередженості», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у своєму зверненні українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін закликала провести детальний розбір ситуації, зробити висновки та висловила надію в тому, що СММ ОБСЕ в подальшому неухильно дотримуватиметься принципів роботи.

    Нагадаємо, напередодні журналіст Костянтин Реуцький оприлюднив відео на якому видно, як спостерігачі СММ ОБСЄ демонструють членам незаконних збройних формувань відео з дрона, запущеного над позиціями українських військ.

    Раніше повідомлялося, що в понеділок, 2 вересня, в районі проведення Операції об'єднаних сил внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець Збройних сил України.

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