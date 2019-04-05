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    Українські бійці взяли у полон бойовика

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    <p>Відбувся короткий бій між бійцями ЗСУ та розвідувальною групою ворога</p> - Українські бійці взяли у полон бойовика

    Відбувся короткий бій між бійцями ЗСУ та розвідувальною групою ворога

    Вночі 5 квітня розвідувальна група ворога намагалася вийти в тил українських позицій на Донецькому напрямку

    Військовослужбовці Об'єднаних сил взяли в полон бойовика.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    «Сьогодні, 5 квітня, близько 01:00 ночі, розвідувальна група ворога намагалася вийти в тил наших позицій на Донецькому напрямку. Добре організована бойова служба на передньому краї та посилена пильність наших бійців, які несуть службу на спостережних постах, дозволили викрити наміри противника», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що в ході короткого бою ворог відступив, українськими військовослужбовцями було взято в полон бойовика російсько-окупаційних військ.

    «Полонений – Юрій С., рядовий 100-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 08826). Наразі полоненого допитують співробітники відповідних органів зі складу Об'єднаних сил», - заявили у штабі ООС.

    Нагадаємо, у четвер, 4 квітня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 10 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому вісім разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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