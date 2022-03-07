Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу: кого звільнять від податків

На час військового вторгнення ФОПи 1 і 2 груп будуть повністю звільнені від оплати ЄСВ

Президент Володимир Зеленський звернувся до українських підприємців. Він закликав бізнес повернутися до роботи та продовжити виплати заробітних плат співробітникам.

«Україна вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Дати більше сил Україні поки ми боремося. Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу і працівникам», – заявив президент.

За його словами, на час військового вторгнення ФОПи 1 і 2 груп будуть повністю звільнені від оплати ЄСВ.

При цьому підприємства та ФОПи 3 групи будуть звільнені від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил України та інших захисних формувань, у тому числі, і Сил територіальної оборони.

«Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю держкоммунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії на час воєнного стану і ще мінімум на рік після його завершення. Відстрочується сплата податків для всіх підприємств, які не можуть їх заплатити. І це тільки перша частина великого пакету допомоги», – підкреслив Зеленський.

Також Зеленський у новому зверненні до українців та світу наголосив, що потрібен новий санкційний пакет проти Росії. Очільник держави закликав міжнародних партнерів повністю бойкотувати експорт та імпорт.