Шість способів допомогти Україні вижити саме зараз

Україна демонструє виняткову рішучість, стійкість і військові спроможності, намагаючись захистити себе від неспровокованої масивної атаки з боку Росії.

На противагу російські збройні сили проявили себе погано, демонструючи провали у плануванні, реалізації і логістиці. Вони зазнали значно більших втрат військової техніки і особового складу, ніж очікували і застрягли у війні, яка, на їхню думку, мала тривати кілька днів.

Попри початковий успіх України, однак, немає гарантії, що така ситуація продовжуватиметься. Росія перегруповує свої сили і вводить нові додаткові російські (і можливо білоруські) підрозділи. Вона зосереджує їх навколо великих міст і готується до затяжної облоги, особливо столиці, Києва. Росія готується використовувати ракети, авіацію та обстріли, намагаючись підкорити це місто та його оборону. Це вже спричинило загибель понад 2 тис. мирних жителів, але майбутні атаки призведуть до набагато більших утрат.

Президент Джо Байден дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть брати участь у прямій боротьбі проти Росії, щоб допомогти захистити Україну, але нададуть значну кількість озброєнь, щоб допомогти країні захистити себе. Загальна сума, яку було виділено цього року, зараз сягає $1 млрд.

На фото Mauricio Campino/U.S. Air Force старший пілот Якоб Вілкокс готує для відправки в Україну боєприпаси та інші озброєння. З 2014 року США надали Україні допомогу на суму понад $5,4 млрд., яка включає допомогу на підвищення обороноспроможності країни

Попри це, військова допомога США, яку було надано досі, не відповідає масштабам виклику, з яким стикається Україна. Допомога має бути більшою і повинна доставлятися набагато швидше, щоб допомогти Україні протриматися протягом наступного тижня. Ось шість конкретних ідей, які треба реалізувати протягом 24 годин:

Ми не повинні чекати, коли на наших телевізійних екранах з’являться жахливі кадри нових жертв серед цивільного населення, перш ніж прийняти рішення про подальші дії. Народ України заслуговує на нашу невідкладну підтримку – ми повинні діяти зараз. Якщо ми допоможемо Україні вистояти протягом наступного тижня, то це дасть санкціям більше часу, щоб завдати втрат військовим зусиллям Росії, і більше часу для патріотично налаштованих і врівноважених російських військових, розвідників і бізнес-лідерів, щоб усвідомити шкоду, яку Володимир Путін завдає їхній батьківщині.

Курт Волкер

ексспецпредставник Держдепу з питань України

Філіп Брідлав

відставний генерал військово-повітряних сил США, Обіймав посаду верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі

Джерело: Сepa.org (Six Ways to Help Ukraine Survive Right Now CEPA)

Переклад: Микола Сірук, для «Главкома»