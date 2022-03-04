Шість способів допомогти Україні вижити саме зараз

Народ України заслуговує на нашу невідкладну підтримку – ми повинні діяти зараз

Україна демонструє виняткову рішучість, стійкість і військові спроможності, намагаючись захистити себе від неспровокованої масивної атаки з боку Росії.

На противагу російські збройні сили проявили себе погано, демонструючи провали у плануванні, реалізації і логістиці. Вони зазнали значно більших втрат військової техніки і особового складу, ніж очікували і застрягли у війні, яка, на їхню думку, мала тривати кілька днів.

Попри початковий успіх України, однак, немає гарантії, що така ситуація продовжуватиметься. Росія перегруповує свої сили і вводить нові додаткові російські (і можливо білоруські) підрозділи. Вона зосереджує їх навколо великих міст і готується до затяжної облоги, особливо столиці, Києва. Росія готується використовувати ракети, авіацію та обстріли, намагаючись підкорити це місто та його оборону. Це вже спричинило загибель понад 2 тис. мирних жителів, але майбутні атаки призведуть до набагато більших утрат.

Президент Джо Байден дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть брати участь у прямій боротьбі проти Росії, щоб допомогти захистити Україну, але нададуть значну кількість озброєнь, щоб допомогти країні захистити себе. Загальна сума, яку було виділено цього року, зараз сягає $1 млрд.

На фото Mauricio Campino/U.S. Air Force старший пілот Якоб Вілкокс готує для відправки в Україну боєприпаси та інші озброєння. З 2014 року США надали Україні допомогу на суму понад $5,4 млрд., яка включає допомогу на підвищення обороноспроможності країни

Попри це, військова допомога США, яку було надано досі, не відповідає масштабам виклику, з яким стикається Україна. Допомога має бути більшою і повинна доставлятися набагато швидше, щоб допомогти Україні протриматися протягом наступного тижня. Ось шість конкретних ідей, які треба реалізувати протягом 24 годин:

Забезпечити в режимі реального часу повний потік американської розвідувальної інформації для України про російські військові спроможності, їх розташування та наміри. Юридичні аргументи про те, що через подібний обмін США можуть розглядатися як воююча сторона, необхідно негайно обійти, наприклад, повністю включивши українських офіцерів в обробку нашої розвідувальної інформації, щоб вони могли повідомляти безпосередньо, а не позиціонувати Сполучені Штати як сторону, що «ділиться» інформацією.

Допомога США вже включає ракети типу «земля-повітря» Stinger для забезпечення протиповітряної оборони на низьких висотах, але також має включати системи для забезпечення спроможностей на середніх і великих висотах. Українські сухопутні війська можуть протриматися проти російських сухопутних військ, але ми не повинні дозволити Росії отримати перевагу над Україною в повітрі.

Підтримка передачі союзниками по НАТО літаків радянського виробництва МіГ-29 Україні за рахунок фінансування, якщо необхідно, Європейським Союзом. Ці союзники готові поділитися цими озброєннями, а українці вже знають, як ними користуватися, і вкрай потребують додаткових повітряних спроможностей.

Надати Україні американські штурмовики А-10, які наразі планується законсервувати як надлишкові озброєння. Завдяки попереднім програмам обміну військовими в Україні вже є невелика кількість пілотів, які навчалися керувати літаком А-10. Якщо потрібні запасні частини та технічне обслуговування, то можна використати частину фінансування в $1 млрд, щоб дозволити Україні наймати приватних підрядників, а не залучати безпосередньо американський персонал.

Співпрацювати з іншими союзниками по НАТО, щоб створити безпечний коридор для безпечного та швидкого транспортування поставок озброєнь з польської території в Україну, де їх зможуть отримувати українські військові. Оскільки зараз у цьому районі немає російських військ, тому і не буде бойових дій.

Як гуманітарну акцію потрібно створити зону заборонену для польотів, щоб захистити мирне населення від російського повітряного бомбардування. Така зона відчуження має охоплювати Київ і західну Україну, але не поширюватися далі на схід, щоб уникнути наближення до російських кордонів. Зона заборони для польотів вимагатиме чіткої комунікації, щоб було зрозуміло, що вона служить лише гуманітарним цілям, і що жоден літак США чи НАТО чи безпілотники не будуть брати участь у будь-яких бойових діях проти російських сухопутних військ, за винятком самооборони у разі обстрілу. Вони також не будуть брати участь у бою з російськими літаками, якщо ці літаки залишаться за межами оголошеної зони відчуження. Керівники військово-повітряних сил Росії зрозуміють ці лінії.

Росія вже розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Розчарований своїми початковими невдачами, Володимир Путін зараз збирається вдатися до нових, нечуваних звірств проти народу України. Але український народ залишається рішучим і готовим боротися за свою державу.

Ми не повинні чекати, коли на наших телевізійних екранах з’являться жахливі кадри нових жертв серед цивільного населення, перш ніж прийняти рішення про подальші дії. Народ України заслуговує на нашу невідкладну підтримку – ми повинні діяти зараз. Якщо ми допоможемо Україні вистояти протягом наступного тижня, то це дасть санкціям більше часу, щоб завдати втрат військовим зусиллям Росії, і більше часу для патріотично налаштованих і врівноважених російських військових, розвідників і бізнес-лідерів, щоб усвідомити шкоду, яку Володимир Путін завдає їхній батьківщині.