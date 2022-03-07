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    Бойкот імпорту та експорту. Зеленський про новий пакет санкцій проти РФ (відео)

    Очільник держави закликав міжнародних партнерів повністю бойкотувати експорт та імпорт - Бойкот імпорту та експорту. Зеленський про новий пакет санкцій проти РФ (відео)
    Очільник держави закликав міжнародних партнерів повністю бойкотувати експорт та імпорт
    фото: скріншрт відео

    «Отримав дуже важливі сигнали, які, я впевнений, тільки посилять Україну»

    Президент України Володимир Зеленський у новому зверненні до українців та світу наголосив, що потрібен новий санкційний пакет проти Росії. Очільник держави закликав міжнародних партнерів повністю бойкотувати експорт та імпорт.

    «Отримав дуже важливі сигнали, які, я впевнений, тільки посилять Україну. Наші тези в розмовах з партнерами – абсолютно логічні, вони справедливі, чесні. Якщо вторгнення продовжується, і Росія не відмовилась від своїх планів, значить, потрібен новий санкційний пакет. Нові санкції, санкційні кроки проти війни заради миру. Бойкот російського експорту, зокрема – відмова від нафти, нафтопродуктів із Росії. Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю... Бойкот імпорту в Росію», – сказав Зеленський.


    «На нашому прапорі немає крові. Немає й ніколи не буде чорних плям, жодних свастик. Український прапор – це земля. Мирна, родюча, золота й без танків. Це небо – мирне, чисте, блакитне й без ракет. Так було. І так буде», – додав Зеленський.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прийняв рішення нагородити орденами Богдана Хмельницького третього ступеня голів облдержадміністрацій, які організували героїчну оборону своїх областей.

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    Теги: Росія економіка санкції експорт ембарго імпорт Володимир Зеленський президент #stoprussia
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    Бойкот імпорту та експорту. Зеленський про новий пакет санкцій проти РФ (відео)