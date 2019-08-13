Українські держбанки відновили видачу «теплих кредитів»



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Ощадбанк, Укргазбанк, «Приватбанк» знову видають «теплі кредити» для ОСББ

Уже три державні банки відновили видачу «теплих кредитів» для ОСББ. Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

«Усі три державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк, «Приватбанк» – знову видають «теплі кредити» для ОСББ», - повідомили в агентстві.

Так, Ощадбанк приєднався до цього переліку після того, як голова Держенергоефективності Сергій Савчук та голова правління Ощадбанку Андрій Пишний уклали додатковий договір про співпрацю щодо співфінансування виділених урядом 380 млн грн для утеплення.

«Для отримання відшкодування усі ОСББ мають подати до банків підтвердні документи та акти виконаних робіт до 30 листопада цього року», - додали в агентстві.

Нагадаємо, у червні на «теплі кредити» для ОСББ спрямували 380 млн грн, на додачу до прогнозованого 1 млрд грн на цю програму загалом.

Також нагадаємо, що за час роботи програми «теплі кредити» нею скористалися майже 600 тисяч родин. Паралельно їй працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку. Її учасники можуть отримати компенсацію 35% вартості товарів і матеріалів, які вони використовували для утеплення і модернізації житла.