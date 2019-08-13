  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські держбанки відновили видачу «теплих кредитів»

    • Розсилка
    Українські держбанки відновили видачу «теплих кредитів»

    Ощадбанк, Укргазбанк, «Приватбанк» знову видають «теплі кредити» для ОСББ

    Уже три державні банки відновили видачу «теплих кредитів» для ОСББ. Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

    «Усі три державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк, «Приватбанк» – знову видають «теплі кредити» для ОСББ», - повідомили в агентстві.

    Так, Ощадбанк приєднався до цього переліку після того, як голова Держенергоефективності Сергій Савчук та голова правління Ощадбанку Андрій Пишний уклали додатковий договір про співпрацю щодо співфінансування виділених урядом 380 млн грн для утеплення.

    «Для отримання відшкодування усі ОСББ мають подати до банків підтвердні документи та акти виконаних робіт до 30 листопада цього року», - додали в агентстві.

    Нагадаємо, у червні на «теплі кредити» для ОСББ спрямували 380 млн грн, на додачу до прогнозованого 1 млрд грн на цю програму загалом.

    Також нагадаємо, що за час роботи програми «теплі кредити» нею скористалися майже 600 тисяч родин. Паралельно їй працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку. Її учасники можуть отримати компенсацію 35% вартості товарів і матеріалів, які вони використовували для утеплення і модернізації житла.

    Читайте також
    Ощадбанк кредит ОСББ банки опалювальний сезон документи Приватбанк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ