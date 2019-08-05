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    Українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit-2019

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    Міжнародні навчання &laquo;Agile Spirit 2019&raquo; у Грузії&nbsp;&nbsp; - Українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit-2019
    Міжнародні навчання «Agile Spirit 2019» у Грузії  
    Фото: ВМС ЗС України, Facebook

    Бійці відпрацьовували дії під час безпосереднього бойового зіткнення з противником, у складі тактичних «двійок», «трійок» та розвідувальних відділень

    Підрозділ морських піхотинців ВМС ЗС України взяв участь у міжнародному навчанні Agile Spirit 2019, що завершилось на грузинському військовому полігоні «Орфоло».

    Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

    «На військовому полігоні «Орфоло» пройшли тактичні навчання з підрозділом українських морських піхотинців. Зокрема, військовослужбовці відпрацьовували дії під час безпосереднього бойового зіткнення з противником, у складі тактичних «двійок», «трійок» та розвідувальних відділень. Також відбулись тренування взаємодії в бою груп вогневого прикриття тощо. Із всіма завданням українські військові впоралися на 5 відмінно»,- зазначили військові моряки.

    На одному тактичному полі з морпіхами тактику піхотного розгортання відпрацьовували й військові з Болгарії.

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    Українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit-2019
    Українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit-2019
    Українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit-2019
    Українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit-2019
    Українські морпіхи взяли участь у міжнародних навчаннях Agile Spirit-2019

    Зазначається, що озброєнням учасників навчань забезпечує грузинська сторона. Інструктори із Сакартвело не лише допомагали українцям опановувати зброю зразків армій НАТО, а й звертали увагу на особливості застосування різних видів зброї.

     

    військові навчання ВМС
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