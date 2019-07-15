Українські школярі здобули чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з фізики
У змаганнях у Тель-Авіві взяли участь понад 360 учасників з 78 країн світу
Українські школярі на Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики, яка завершилась 15 липня у Тель-Авіві (Ізраїль), вибороли одну срібну та три бронзові медалі.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.
Зазначається, що збірну України представляли п’ять школярів:
- Роман Губенко, учень 11 класу Природничо-наукового ліцею № 145 (м. Київ);
- Кирило Ковальчук, учень 11 класу Харківського фізико-математичний ліцей № 27;
- Анастасія Кутах, учениця 11 класу Харківського фізико-математичний ліцей № 27;
- Валерія Рогоза, учениця 11 класу Ліцею № 15 (м. Чернігів);
- Михайло Цисін, учень 11 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» (м. Київ).
Змагання проходили у кілька турів, під час яких конкурсантам пропонували виконати теоретичні та експериментальні завдання. За результатами оцінок журі призові місця серед українців розподілилися так:
- Роман Губенко - срібна медаль;
- Кирило Ковальчук - бронзова медаль;
- Анастасія Кутах - бронзова медаль;
- Михайло Цисін - бронзова медаль.
Ще одну учасницю української команди, Валерію Рогозу, нагородили почесною грамотою олімпіади.
У змаганнях взяли участь понад 360 учасників з 78 країн світу.
Нагадаємо, що на Універсіаді в Італії українська команда увійшла в топ-20 кращих збірних.