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    Українські школярі здобули чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з фізики

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    Збірну України на Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики представляли&nbsp;п&rsquo;ять&nbsp;школярів - Українські школярі здобули чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з фізики
    Збірну України на Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики представляли п’ять школярів
    Фото: пресслужба Міністерства освіти і науки України

    У змаганнях у Тель-Авіві взяли участь понад 360 учасників з 78 країн світу

    Українські школярі на Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики, яка завершилась 15 липня у Тель-Авіві (Ізраїль), вибороли одну срібну та три бронзові медалі.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

    Зазначається, що збірну України представляли п’ять школярів:

    • Роман Губенко, учень 11 класу Природничо-наукового ліцею № 145 (м. Київ);
    • Кирило Ковальчук, учень 11 класу Харківського фізико-математичний ліцей № 27;    
    • Анастасія Кутах, учениця 11 класу Харківського фізико-математичний ліцей № 27; 
    • Валерія Рогоза, учениця 11 класу Ліцею № 15 (м. Чернігів);          
    • Михайло Цисін, учень 11 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» (м. Київ).

    Змагання проходили у кілька турів, під час яких конкурсантам пропонували виконати теоретичні та експериментальні завдання. За результатами оцінок журі призові місця серед українців розподілилися так:

    • Роман Губенко - срібна медаль;
    • Кирило Ковальчук - бронзова медаль;
    • Анастасія Кутах - бронзова медаль;
    • Михайло Цисін - бронзова медаль.

    Ще одну учасницю української команди, Валерію Рогозу, нагородили почесною грамотою олімпіади.

    У змаганнях взяли участь понад 360 учасників з 78 країн світу.

    Нагадаємо, що на Універсіаді в Італії українська команда увійшла в топ-20 кращих збірних.

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