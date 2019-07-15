Українські школярі здобули чотири медалі на Міжнародній олімпіаді з фізики



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Збірну України на Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики представляли п’ять школярів Фото: пресслужба Міністерства освіти і науки України

У змаганнях у Тель-Авіві взяли участь понад 360 учасників з 78 країн світу

Українські школярі на Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики, яка завершилась 15 липня у Тель-Авіві (Ізраїль), вибороли одну срібну та три бронзові медалі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що збірну України представляли п’ять школярів:

Роман Губенко, учень 11 класу Природничо-наукового ліцею № 145 (м. Київ);

Кирило Ковальчук, учень 11 класу Харківського фізико-математичний ліцей № 27;

Анастасія Кутах, учениця 11 класу Харківського фізико-математичний ліцей № 27;

Валерія Рогоза, учениця 11 класу Ліцею № 15 (м. Чернігів);

Михайло Цисін, учень 11 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» (м. Київ).

Змагання проходили у кілька турів, під час яких конкурсантам пропонували виконати теоретичні та експериментальні завдання. За результатами оцінок журі призові місця серед українців розподілилися так:

Роман Губенко - срібна медаль;

Кирило Ковальчук - бронзова медаль;

Анастасія Кутах - бронзова медаль;

Михайло Цисін - бронзова медаль.

Ще одну учасницю української команди, Валерію Рогозу, нагородили почесною грамотою олімпіади.

У змаганнях взяли участь понад 360 учасників з 78 країн світу.

Нагадаємо, що на Універсіаді в Італії українська команда увійшла в топ-20 кращих збірних.