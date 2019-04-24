Українські школярі здобули п’ять медалей на Міжнародній конференції ICYS-2019 у Малайзії



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На ICYS-2019 Україну представляли 8 учасників, які попередньо перемогли у національному відборі Фото: прес-служба Міністерства освіти України

Золоту медаль у категорії «Інженерія» виборов 11-класник Львівського ліцею №8, який представив проект «Мультифункціональний пристрій для незрячих HelpyEyes»

Українські школярі - учні Малої академії наук - вибороли одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі на Міжнародній конференції молодих вчених ICYS-2019 у Малайзії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти України.

«На ICYS-2019 Україну представляли 8 учасників, які попередньо перемогли у національному відборі. За умовами конкурсу вони презентували свій дослідницький проект, виконаний під керівництвом педагогічного і наукового кураторів. Крім того, вони мали показати уміння вільно розмовляти англійською і вести науковий діалог цією мовою», - зазначили в міністерстві.

Повідомляється, що призові місця в українській збірній розподілилися таким чином:

золоту медаль у категорії «Інженерія» виборов 11-класник Львівського ліцею № 8 Дмитро Лопушанський. Хлопець представив проект «Мультифункціональний пристрій для незрячих HelpyEyes». Пропонований прилад допоможе людям з вадами зору краще орієнтуватися у просторі.

срібну медаль у категорії «Інженерія» здобув учень Чернівецького міського ліцею № 1 Павло Сливка. Його проект – «Безконтактний детектор вібрацій». Пристрій дасть можливість отримувати інформацію про об’єкти та прослуховувати звуки на відстані.

срібну медаль у категорії «Математика» отримала учениця 10 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» Євгенія-Анастасія Рудик. Вона провела дослідження нових геометричних об’єктів.

бронзову медаль у категорії «Математика» виборола учениця Сумської спеціалізованої школи № 10 Дарія Тищенко. Дівчина представила роботу, присвячену маловідомим методам розв’язування рівнянь.

бронзову медаль у категорії «Інформатика» отримав Михайло Ветлужських, учень Дніпровського ліцею інформаційних технологій. Він розробив програму, що перекладає код однієї мови програмування на іншу за допомогою формально описаних правил. Для роботи над проектом школяр вивчив 6 мов програмування.

«Члени української команди також отримали два спеціальних призи змагання, обидва – у категорії «Фізика». Їх вибороли учениця Чернівецького ліцею № 1 Яна Головацька та вихованець Дніпровського ліцею інформаційних технологій Владислав Морозов», - додали у міністерстві.

Зазначається, що підготовкою конкурсантів до ICYS опікувалися національні координатори української команди – викладач фізики й астрономії Чернівецького міського ліцею № 1 Пауль Пшенічка та співробітник Національного центру «Мала академія наук» Наталія Поліхун, які вчили учнів стресостійкості, навичкам захисту робіт англійською мовою і командній взаємодії.

Конференція ICYS-2019 завершилася 24 квітня у м. Куала-Лумпурі (Малайзія). Загалом до неї долучилася молодь 14-18 років з 32 країн світу. Це щорічні індивідуальні змагання з фізики, математики, екології та комп’ютерних наук.