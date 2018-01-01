Українські силовики розпочали операцію проти іноземних «злодіїв в законі»

«Злодії в законі» мають бути під пильним контролем Нацполіції, вважає Аброськін

Національна поліція розпочала загальнодержавну операцію «Мігрант» з виявлення іноземців, причетних до криміногенної ситуації в Україні. Про це заявив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін на робочій нараді з оперативними підрозділами, повідомляє прес-служба відомства. «Це лідери злочинних груп, «злодії в



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«Злодії в законі» мають бути під пильним контролем Нацполіції, вважає Аброськін

Національна поліція розпочала загальнодержавну операцію «Мігрант» з виявлення іноземців, причетних до криміногенної ситуації в Україні.

Про це заявив перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін на робочій нараді з оперативними підрозділами, повідомляє прес-служба відомства.

«Це лідери злочинних груп, «злодії в законі». Така категорія громадян має бути під нашим пильним контролем. Необхідно відслідковувати їхню діяльність з моменту прибуття на територію країни. Оперативні підрозділи повинні мати інформацію ще на етапі підготовки до скоєння злочину й оперативно затримувати зловмисників», - наголосив він.

Перший заступник глави Нацполіції розповів, що оцінка результатів роботи будь-якого регіону буде проводитися винятково за результатами видворення або припинення злочинів особами, які прибувають в Україну з метою організації протиправної діяльності.

Тому, на його думку, зловмисники повинні бути видворені з країни, навіть якщо вони не беруть безпосередню участь у реалізації самого злочину.

Аброськін переконаний, що такі заходи сприятимуть зменшенню негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в державі в цілому.

За його словами, наказ про проведення операції «Мігрант» був підписаний міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, відпрацювання пройде спільно з працівниками Державної прикордонної служби та Державної міграційної служби.

Як повідомляв «Главком», за даними Національної поліції, в Україні зараз близько 15 «злодіїв у законі», семеро з них – українці.