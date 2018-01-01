Українські танкісти вчаться за стандартами НАТО

Тактичні навчання із застосуванням танків проводять канадські інструктори

На Яворівському полігоні у Львівській області українські військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади переймають канадський досвід застосування танкових підрозділів в боях. Як повідомляє «Радіо Свобода», тактичні навчання із застосуванням танків проводять канадські інструктори. В процес навчань не втручаються, але



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Скріншот з відео Навчання на Яворівському полігоні

Тактичні навчання із застосуванням танків проводять канадські інструктори

На Яворівському полігоні у Львівській області українські військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади переймають канадський досвід застосування танкових підрозділів в боях.

Як повідомляє «Радіо Свобода», тактичні навчання із застосуванням танків проводять канадські інструктори. В процес навчань не втручаються, але стежать і після відбувається спільне обговорення, українські танкісти отримують конкретні поради. Згідно зі стандартами НАТО, в одному взводі задіють чотири танки, в українській армії - три.

«Особливість канадської армії в тому, що вони піклуються про безпеку людей. У них все сконцентровано на тому, щоб забезпечити найбільшу охорону, щоб було менше втрат. Багато в чому подібності в нашій тактиці і їхній, а різниця в наступальних діях. Ми йдемо в бойову лінію, а вони певними стрибками переміщаються, працюють, як піхота», - розповів військовий інструктор, український військовослужбовець Віталій Голуб.

Зазначається, що в цьому році вперше українські військовослужбовці повноцінним армійським підрозділом у складі НАТО візьмуть участь у військових навчаннях на полігоні Сухопутних військ США в Німеччині.

Минулого місяця в районі проведення АТО танкісти Збройних сил України виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу й тактики ведення бою.