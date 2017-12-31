Танкісти склали іспит в районі проведення АТО

Молоді танкісти повторювали елементи до автоматизму

В районі проведення АТО у місцях відведення важкого озброєння та техніки танкісти Збройних сил України виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу й тактики ведення бою. Так, майбутні командири танкових екіпажів та БМП-1 складали іспит. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони. «Ми вчимо особовий склад як треба воювати і



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Молоді танкісти повторювали елементи до автоматизму

В районі проведення АТО у місцях відведення важкого озброєння та техніки танкісти Збройних сил України виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу й тактики ведення бою. Так, майбутні командири танкових екіпажів та БМП-1 складали іспит. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.

«Ми вчимо особовий склад як треба воювати і використовуємо для цього наш досвід ведення бойових дій в районі АТО. Спочатку теорія, адже без неї нікуди, потім основне навантаження під час навчання робимо на практиці. Майбутніх командирів танкових екіпажів ми відбирали із танкістів, які вже мають досвід на посадах навідників операторів, механіків водіїв та інших. Всі вони пройшли повний вишкіл, освоїли навчальну програму, відточили свої дії на практиці і певний відсоток з них ми вже відсіяли. До складання іспиту допустили тільки найкращих», — зазначив заступник командира танкової бригади герой України підполковник Євген Межевікін.

За час підготовки військовослужбовці вже відпрацювали стрільбу прямим наведенням штатним снарядом з місця та в русі, ведення оборонного бою, тренування техніки парного виходу машин із бою під ворожим обстрілом, виклик вогневої підтримки, водіння бойових машин, визначення відстані та розпізнавання цілі, організації взаємодії підрозділів у швидкозмінній ситуації бою. Молоді танкісти у своїх діях спочатку робили помилки, тому повторювали елементи до автоматизму.

На комплексному іспиті особовий склад робив це вже на залік і показав психологічну стресостійкість та загартованість, без якої у сучасній «гібридній» війні не перемогти, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, харківська 93-тя окрема механізована бригада показала відео нічних тактичних навчань зі стрільби з артилерії.