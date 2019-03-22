Українські традиції під час Великого посту: що можна їсти та які обряди треба виконувати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Великий піст - найтриваліший в церковному календарі і найсуворіший в плані обмежень

22 березня в прес-центрі «Главкому» проходить прес-конференція на тему: «Українські традиції під час Великого посту».

Запрошені гості: Ярина Закальська, провідний спеціаліст Центру фольклору та етнографії Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, аспірант кафедри фольклористики, яка розкаже про українські традиції – обрядовість та харчування – під час Великого посту.

Нагадаємо, православні християни 11 березня вступили у Великий піст - найтриваліший в церковному календарі і найсуворіший в плані обмежень.

Великий піст - час строгих обмежень в їжі. М'ясо, молоко, яйця, сир, сметана, сир, тваринне масло, здобний хліб і випічка підпадають під повну заборону. Обмежується споживання рослинної олії і риби. Особливо ретельно слід постити в перший і останній тижні.