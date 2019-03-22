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    Українські традиції під час Великого посту: що можна їсти та які обряди треба виконувати

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    Українські традиції під час Великого посту: що можна їсти та які обряди треба виконувати

    Великий піст - найтриваліший в церковному календарі і найсуворіший в плані обмежень

    22 березня в прес-центрі «Главкому» проходить прес-конференція на тему: «Українські традиції під час Великого посту».

    Запрошені гості: Ярина Закальська, провідний спеціаліст Центру фольклору та етнографії Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, аспірант кафедри фольклористики, яка розкаже про українські традиції – обрядовість та харчування – під час Великого посту.

    Нагадаємо, православні християни 11 березня вступили у Великий піст - найтриваліший в церковному календарі і найсуворіший в плані обмежень.

    Великий піст - час строгих обмежень в їжі. М'ясо, молоко, яйця, сир, сметана, сир, тваринне масло, здобний хліб і випічка підпадають під повну заборону. Обмежується споживання рослинної олії і риби. Особливо ретельно слід постити в перший і останній тижні.

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