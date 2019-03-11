Сьогодні у православних християн розпочався Великий піст



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Великий піст цього року триватиме до 28 квітня

Православні християни в понеділок, 11 березня, вступають у Великий піст - найтриваліший в церковному календарі і найсуворіший в плані обмежень.

Напередодні, предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і Всієї України Епіфаній на Божественній літургії, яка проходила в Свято-Михайлівському соборі Києва, зокрема наголосив: «Із завтрашнього дня ми починаємо подвиг Великого посту, подвиг покаяння, молитви та відродження. З чого почати пост і як зробити цю справу корисним для порятунку? Церква в євангельському читанні дає нам вказівки. Треба пробачити ближнім всі образи і просити у них вибачення за наші гріхи перед ними. Це перша і необхідна умова нашого примирення з Богом».

Він також наголосив на важливості правильного дотримання посту, яке полягає в боротьбі з пристрастями. Адже ніякої користі в утриманні від тілесної їжі не буде, якщо людина не дотримується правильного поводження з їжею духовною.

«Бог не є Богом безладу, а є Богом миру. Святий апостол Павло вчить нас і з цього приводу сказав: «Пильнуйте про мир зо всіма, і про святість без якої ніколи і ніхто не побачить Господа». Якщо ми хочемо жити з Богом в Його Царстві , то повинні знати, що царство Небесне — це царство миру, любові, милосердя, смирення, лагідності і довготерпіння», — заявив митрополит.

Великий піст - час строгих обмежень в їжі. М'ясо, молоко, яйця, сир, сметана, сир, тваринне масло, здобний хліб і випічка підпадають під повну заборону. Обмежується споживання рослинного масла і риби. Особливо ретельно слід постити в перший і останній тижні.

Послаблення в цей період зроблено для трьох днів: Благовіщення (7 квітня), Лазаревої суботи та Вербної неділі (останні дні шостого тижня посту).

Не дотримуватися обмеження посту можуть діти, хворі, а також вагітні та жінки, проте при цьому не можна забувати про молитву і церковні таїнства.

Священнослужителі нагадують, що сенс посту не просто в обмеженні споживання їжі, а в прагненні стати ближчими до Бога.

Великий піст був встановлений в перші століття християнства в пам'ять про те, як Ісус Христос 40 днів голодував у пустелі перед виходом на проповідь. Він є найсуворішим і найдовшим постом, який завершиться святкуванням Великодня, що припадає в цьому році на 28 квітня.

10 березня православні християни відзначили Прощену неділю. У цей день прийнято просити вибачення у ближніх і прощати у відповідь власних кривдників.