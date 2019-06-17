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    Українські військові облаштовують украплення біля лінії розмежування на Донбасі

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    Українські військові облаштовують украплення біля лінії розмежування на Донбасі

    Навчання військових відбувається безпосередньо у смузі передових позицій

    У районі проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовці взяли участь у проведенні інструкторсько-методичного заняття із облаштування взводних опорних пунктів. Відповідно до розпорядження командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Сирського, до проведення занять були залучені командири підрозділів, що виконують бойові завдання на лінії зіткнення з ворогом. Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

    «Основна мета – продемонструвати військовослужбовцям усі обов’язкові елементи облаштування позицій, роз’яснити алгоритми роботи посадових осіб по облаштуванню інженерних споруд та укріплень», ідеться в повідомленні.

    Зі слів організаторів заняття, кожна нова позиція українських військ має ставати непохитною фортецею, що забезпечує надійну безпеку особового складу і дозволяє контролювати визначену ділянку оборони.

    В ООС зазначають, що заняття організовувались безпосередньо у смузі передових позицій Об’єднаних сил. «Командувач операцією Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський особисто здійснив координацію та контроль проведення заняття. А по завершенні – нагородив військовослужбовців одного з підрозділів сил ООС відзнаками Міністерства Оборони України», ідеться в повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 30 ворожих обстрілів.

    бойовики на Донбасі окуповані території Операція Об’єднаних сил
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