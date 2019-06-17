Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 30 ворожих обстрілів



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Українські військовослужбовці на Донбасі

За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення

У неділю, 16 червня, бойовики на Донбасі 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Противник також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази околиці населеного пункту Талаківка – з великокаліберних кулеметів;

три рази поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;

Новотроїцьке – з великокаліберних кулеметів;

два рази околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

чотири рази поблизу населеного пункту Пищевик – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Богданівку – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету, зенітної установки та стрілецької зброї;

в районі Опитного – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;

двічі Широкине – з 82 мм міномету, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Новогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету.

двічі Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази Кримське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів:

«За минулу добу два українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пре центрі.

За даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив п’ять обстрілів позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

Лебединське – з протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

околиці Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберних кулеметів;

Водяне – з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

околиці Південного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

Новотошківське – з гранатомету різних систем, стрілецької зброї.

«За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.