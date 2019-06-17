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    Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 30 ворожих обстрілів

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    Українські військовослужбовці на Донбасі - Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 30 ворожих обстрілів
    Українські військовослужбовці на Донбасі

    За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення

    У неділю, 16 червня, бойовики на Донбасі 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

    Противник також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • шість разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • два рази околиці населеного пункту Талаківка – з великокаліберних кулеметів;
    • три рази поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;
    • Новотроїцьке – з великокаліберних кулеметів;
    • два рази околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • чотири рази поблизу населеного пункту Пищевик – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • Богданівку – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету, зенітної установки та стрілецької зброї;
    • в районі Опитного – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
    • двічі Широкине – з 82 мм міномету, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
    • поблизу населеного пункту Новогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету.
    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні сім разів:
    • двічі Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • два рази Кримське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • двічі Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • околиці Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.

    «За минулу добу два українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пре центрі.

    За даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив п’ять обстрілів позицій українських захисників:

    • поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
    • Лебединське – з протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
    • околиці Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберних кулеметів;
    • Водяне – з автоматичних гранатометів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • околиці Південного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
    • Новотошківське – з гранатомету різних систем, стрілецької зброї.

    «За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.

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