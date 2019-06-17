Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 30 ворожих обстрілів
За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення
У неділю, 16 червня, бойовики на Донбасі 30 разів порушили режим припинення вогню. З них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
Противник також обстрілював українських захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- шість разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази околиці населеного пункту Талаківка – з великокаліберних кулеметів;
- три рази поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;
- Новотроїцьке – з великокаліберних кулеметів;
- два рази околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу населеного пункту Пищевик – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Богданівку – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету, зенітної установки та стрілецької зброї;
- в районі Опитного – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
- двічі Широкине – з 82 мм міномету, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Новогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомету.
- двічі Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- два рази Кримське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.
«За минулу добу два українських захисника отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям», - додали у пре центрі.
За даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив п’ять обстрілів позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
- Лебединське – з протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
- околиці Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберних кулеметів;
- Водяне – з автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- околиці Південного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
- Новотошківське – з гранатомету різних систем, стрілецької зброї.
«За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - резюмується у звіті.