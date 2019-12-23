Українські військові зазнали втрат на Донбасі: є загиблий і поранений
Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм
22 грудня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм., а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поруч з Пісками – зі стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- двічі біля Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.
3 обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- неподалік Кримського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу з Новгородським – міномети калібру 82 мм.
Вчора, 22 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
З початку цієї доби, 23 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.