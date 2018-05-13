Загострення на Донбасі: один український боєць загинув, четверо поранені

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На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії

Упродовж минулої доби, 12 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

Російсько-окупаційні війська 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Наші війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

На Луганщині, в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, противник намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій. На Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янка, Новгородське, на Авдіївській промзоні та на околицях Мар’їнки.

На маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка та Широкине тривали бойові дії із застосуванням переважно стрілецької зброї.

За даними розвідки, знищено двох та поранено шістьох окупантів російсько-терористичних військ. Під час бойових дій один наш захисник загинув, ще четверо було поранено. Пораненим надана медична допомога та їхньому життю нічого не загрожує.

Упродовж ночі поточної доби, противник шість разів застосовував важке озброєння. Ситуація контрольована Об’єднаними силами.