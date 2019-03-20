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    Українські військові успішно випробували турецький безпілотник «Bayraktar»

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    <p>За словами Порошенка, за своїми характеристиками безпілотник &laquo;Bayraktar&raquo; є одним із найкращих</p> - Українські військові успішно випробували турецький безпілотник «Bayraktar»

    За словами Порошенка, за своїми характеристиками безпілотник «Bayraktar» є одним із найкращих

    Фото: Facebook Петра Порошенка

    Безпілотник «Bayraktar» може нести ракетне озброєння, успішно знищувати укріплення противника, у тому числі - вражати морські цілі

    Випробування ударних турецьких безпілотників «Bayraktar», які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно.

    Про це у Facebook повідомив президент Петро Порошенко.

    «Вітаю ЗСУ та наших партнерів з Туреччини, а також усіх українців - у нас сьогодні з’явилась абсолютно нова сучасна зброя. Це чудовий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави», - зазначив президент.

    За словами Порошенка, за своїми характеристиками безпілотник «Bayraktar» є одним із найкращих.

    «Він побив світовий рекорд у класі тактичних середньовисотних безпілотних літальних апаратів за тривалістю польоту, протримавшись у небі понад добу на висоті вісім кілометрів. Він може нести ракетне озброєння, успішно знищувати укріплення противника, у тому числі - вражати морські цілі», - підкреслив президент.

    Раніше Порошенко повідомляв, що йому вдалося домовитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про поставки ударних турецьких безпілотників «Bayraktar».

    Нагадаємо, для потреб Збройних сил України було передано чергову партію із більш ніж 400 одиниць озброєння, військової техніки. 

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