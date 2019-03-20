Українські військові успішно випробували турецький безпілотник «Bayraktar»



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За словами Порошенка, за своїми характеристиками безпілотник «Bayraktar» є одним із найкращих Фото: Facebook Петра Порошенка

Безпілотник «Bayraktar» може нести ракетне озброєння, успішно знищувати укріплення противника, у тому числі - вражати морські цілі

Випробування ударних турецьких безпілотників «Bayraktar», які поставлені на озброєння української армії, пройшли успішно.

Про це у Facebook повідомив президент Петро Порошенко.

«Вітаю ЗСУ та наших партнерів з Туреччини, а також усіх українців - у нас сьогодні з’явилась абсолютно нова сучасна зброя. Це чудовий внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави», - зазначив президент.

За словами Порошенка, за своїми характеристиками безпілотник «Bayraktar» є одним із найкращих.

«Він побив світовий рекорд у класі тактичних середньовисотних безпілотних літальних апаратів за тривалістю польоту, протримавшись у небі понад добу на висоті вісім кілометрів. Він може нести ракетне озброєння, успішно знищувати укріплення противника, у тому числі - вражати морські цілі», - підкреслив президент.

Раніше Порошенко повідомляв, що йому вдалося домовитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом про поставки ударних турецьких безпілотників «Bayraktar».

Нагадаємо, для потреб Збройних сил України було передано чергову партію із більш ніж 400 одиниць озброєння, військової техніки.