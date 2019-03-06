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    Україна отримала з Туреччини ударні безпілотники Bayraktar

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    Bayraktar -&nbsp;<span>важкий розвідувально-ударний безпілотний комплекс, завдання якого - тривале патрулювання</span><span></span> - Україна отримала з Туреччини ударні безпілотники Bayraktar
    Bayraktar - важкий розвідувально-ударний безпілотний комплекс, завдання якого - тривале патрулювання

    Турецькі безпілотники можуть перебувати в повітрі до 24 годин, бойовий радіус - 150 км

    Президент Петро Порошенко заявив, що турецькі ударні безпілотні комплекси Bayraktar уже знаходяться на території України.

    Про це він розповів під час засідання РНБО.

    «Зараз відбудуться випробування нового потужного ударного безпілотного комплексу Bayraktar, про поставки якого мені вдалося домовитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Можу навіть сказати, що ці комплекси вже знаходяться на території України», - сказав Порошенко.

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    Зазначимо, у січні між Державною компанією «Укрспецекспорт», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», та турецькою компанією Baykar Makina підписано угоду про закупівлю для українського війська ударних турецьких дронів Bayraktar TB2.

    Також під час засідання РНБО 6 березня президент Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки та оборони ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну «Укроборонпром». 

    Нагадаємо, США радять Україні провести повний аудит «Укроборонпрому».

    Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

    Президент Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці». 

    Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

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