До Збройних сил України надійшла чергова партія озброєння та військової техніки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Партія складається із більш ніж 400 одиниць озброєння та військової техніки

Для потреб ЗСУ передано чергову партію із більш ніж 400 одиниць озброєння, військової техніки. Про це заявив президент України Петро Порошенко, йдеться у повідомленні на сторінці глави держави у Facebook.

«Ми передаємо для потреб ЗСУ чергову партію із більш ніж 400 одиниць озброєння, військової техніки. Пріоритетом є завершення розробки нового та модернізованого озброєння і серійне виробництво, зокрема: ракетних комплексів «Вільха-М», «Нептун»; 155 міліметрових артсистем «Богдана», реактивної системи залпового вогню «Верба1»; безпілотного розвідувально-ударного комплексу «Сокіл», - сказав президент.

Як повідомлялось, напередодні українські військові провели тренування за участю оперативно-тактичного ракетного комплексу «Точка-У». Дальність ураження цього комплексу складає 120 км. Екіпажі батареї тренувалися виходити в район призначення і здійснювати топоприв’язку перед проведенням умовних пусків.

Всього в тренуваннях було задіяно чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Точка-У», кожна із яких має по одній ракеті. Прикриття із повітря забезпечували комплекси ЗСУ-23-2. В ООС нагадали, що відповідно до Мінських домовленостей, відповідна система відведена від лінії зіткнення. Проте тренування показали, що у випадку необхідності ракетники спроможні вийти в необхідний район для виконання завдань.

Як повідомляв «Главком», 18 березня Канада оголосила про продовження на три роки військової місії Unifier в Україні.

Нагадаємо, з серпня 2015 року в Україні перебуває 200 канадських інструкторів, які проводять навчання бійців ЗСУ. Їхня місія закінчується наприкінці березня поточного року. З огляду на російську агресію проти України, яка триває, і конфлікт на Донбасі влада Канади вирішила продовжити її.

У грудні 2018 року мністерство оборони Канади повідомило, що інструктори підготували понад 10 тисяч співробітників українських силових структур.

Канадські фахівці перебувають на заході України, в основному на Яворівському полігоні, і не беруть участь у боях з сепаратистами на сході країни.

Як відомо, канадські консерватори підтримали надання Україні летальної зброї.

Зазначимо, що Міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн