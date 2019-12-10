Українські військові відвідали Школу сержантів у Польщі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські та польські військові поділилися досвідом підготовки сержантського складу

Військові ЗСУ вивчали досвід своїх польських колег щодо організації і роботи Школи сержантів

1-5 грудня, 13 представників делегації центрів підготовки сержантського складу та військових коледжів Збройних сил України, представників J1 та J7 Генерального штабу ЗС України побували з робочим візитом у Школі сержантів Сухопутних військ Війська польського в місті Познань, що у Польщі.

У пресслужбі ЗСУ зазначили, що українська делегація та польські колеги ділилися досвідом підготовки сержантського складу, зокрема щодо організації та роботи шкіл підготовки сержантського складу. Організатором заходу з української сторони виступило Управління по роботі з сержантським складом Збройних сил України.

«Візит був спрямований на вивчення принципів та процедур функціонування Школи сержантів Сухопутних військ ЗС Республіки Польща. Українські учасники ознайомилися з організацією навчально-виховного процесу, порядком створення та розробки основних змістовних пунктів для курсів підготовки сержантів, принципами роботи інструкторів та оцінюванням ефективності їхньої роботи, порядком відбору кандидатів на навчання та оцінювання курсантів під час навчання, взаємозв’язком школи та військових частин та взаємодія з J-1 та J-7 (Tradoc)», - йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що візит українських військових «став логічним продовженням та результатом» нещодавнього візиту заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва та черговим заходом розвитку професійного сержантського складу за підтримки програми НАТО «Удосконалення військової освіти» (NATO DEEP — Defence Education Enhancement Program).