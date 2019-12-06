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    Думки вголос

    Незалежність України розпочинається з мужніх героїв в крижаних окопах, які б'ють ворога

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Незалежність України розпочинається з мужніх героїв в крижаних окопах, які б'ють ворога
    Фото: military-informant.com

    Армія - це багаття, в якому горить дух нації

    Мовою оригіналу

    В апреле 2014-го, когда первый раз украинские солдаты открыли огонь по агрессору, всем стало ясно, с чего начинается Родина. С готовности вступить за нее в бой.

    Пока украинская армия ведет бой - до тех пор действуют санкции, украинских лидеров принимают во дворцах, и с нами считается весь мир.

    Наша независимость начинается с горстки мужчин в ледяных окопах, которые бьют врага.

    Если бы в апреле 14-го армия перестала стрелять и соблюдала «перемирия» - Украины бы не было.

    Армия - главная школа воспитания Гражданина. Никто лучше солдата, который посвящает стране свою жизнь, видит кровь и нажимает на спуск, не может прочувствовать, почему за КАЖДЫЙ клочок нашей земли надо сражаться, и почему за свою страну надо быть готовым отдать все - и рейтинг, и влияние, и все, что есть.

    Армия - это очаг, в котором горит дух нации.

    Спасибо, ВСУ!

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗСУ армія незалежність
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