Незалежність України розпочинається з мужніх героїв в крижаних окопах, які б'ють ворога

Фото: military-informant.com

Армія - це багаття, в якому горить дух нації

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В апреле 2014-го, когда первый раз украинские солдаты открыли огонь по агрессору, всем стало ясно, с чего начинается Родина. С готовности вступить за нее в бой.

Пока украинская армия ведет бой - до тех пор действуют санкции, украинских лидеров принимают во дворцах, и с нами считается весь мир.

Наша независимость начинается с горстки мужчин в ледяных окопах, которые бьют врага.

Если бы в апреле 14-го армия перестала стрелять и соблюдала «перемирия» - Украины бы не было.

Армия - главная школа воспитания Гражданина. Никто лучше солдата, который посвящает стране свою жизнь, видит кровь и нажимает на спуск, не может прочувствовать, почему за КАЖДЫЙ клочок нашей земли надо сражаться, и почему за свою страну надо быть готовым отдать все - и рейтинг, и влияние, и все, что есть.

Армия - это очаг, в котором горит дух нации.

Спасибо, ВСУ!

Джерело: блог Юрія Бутусова

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