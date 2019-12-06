Незалежність України розпочинається з мужніх героїв в крижаних окопах, які б'ють ворога
Армія - це багаття, в якому горить дух нації
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В апреле 2014-го, когда первый раз украинские солдаты открыли огонь по агрессору, всем стало ясно, с чего начинается Родина. С готовности вступить за нее в бой.
Пока украинская армия ведет бой - до тех пор действуют санкции, украинских лидеров принимают во дворцах, и с нами считается весь мир.
Наша независимость начинается с горстки мужчин в ледяных окопах, которые бьют врага.
Если бы в апреле 14-го армия перестала стрелять и соблюдала «перемирия» - Украины бы не было.
Армия - главная школа воспитания Гражданина. Никто лучше солдата, который посвящает стране свою жизнь, видит кровь и нажимает на спуск, не может прочувствовать, почему за КАЖДЫЙ клочок нашей земли надо сражаться, и почему за свою страну надо быть готовым отдать все - и рейтинг, и влияние, и все, что есть.
Армия - это очаг, в котором горит дух нации.
Спасибо, ВСУ!
Джерело: блог Юрія Бутусова