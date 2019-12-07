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    У світі

    У мережі польських кінотеатрів показують проморолик про Україну

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    У мережі польських кінотеатрів показують проморолик про Україну

    Проєкт реалізується завдяки співпраці Посольства України з найбільшою мережею кінотеатрів у Польщі

    В польських містах Варшава, Гданськ, Гдиня та Вроцлав 6-19 грудня показуватимуть проморолик про Україну «Travel and Enjoy Ukraine Now».

    Про це інформує посольство України в Польщі у Facebook.

    «Проморолик про Україну «Travel and Enjoy Ukraine Now» перед кожним сеансом фільму побачать глядачі мережі кінотеатрів «Helios» у Варшаві, Гданську, Гдині та Вроцлаві. Проєкт реалізується завдяки співпраці Посольства України в Республіці Польща з найбільшою мережею кінотеатрів у Польщі «Helios» та з туристичним оператором JC Travel Ukraine»,- повідомили у посольстві.

    Як відомо, ініційована Посольством України в Польщі кампанія показу відеоролика про Україну в прайм-тайм також вже стартувала на двох центральних телеканалах Польщі групи TVN: TVN 24 BiS та Travel Channel. Вона триватиме до 18 грудня.

    Українські дипломати висловили сподівання, що таким чином більша кількість іноземців бажатиме подорожувати Україною, а також інвестувати в економіку країни.

    Нагадаємо, у Страсбурзі стартував тиждень українського кіно.

    Як повідомлялося, до програми кінофестивалю Sundance увійшов україно-литовський фільм.

    Польща кіно посольство
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