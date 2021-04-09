Українським туристам дозволять в'їзд в Ізраїль: що відомо

У тому випадку, якщо прийом організованих груп пройде успішно, дозволять прибуття індивідуальних туристів

Найближчими тижнями іноземним туристам дозволять приїзджати в Ізраїль

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю працює над зведенням правил, який дозволить повернути іноземних туристів, зокрема українців, до цієї країни. Про це пише видання vesty.co.il.

Коли саме відкриються кордони для іноземців – поки не повідомляється. Зазначається лише, що це може статися в найближчі тижні.

Високопоставлений представник міністерства охорони здоров’я 9 квітня повідомив, що турпотік буде відновлюватися в кілька етапів. Насамперед право в’їзду в Ізраїль отримають організовані групи, зокрема проєкт «Тагліт» (освітній проєкт, який представляє собою безкоштовний десятиденний тур до Ізраїлю для осіб єврейського походження у віці від 18 до 26 років).

У Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю вважають, що за організованими групами легше вести контроль. Навіть у тому випадку, якщо когось із туристів буде виявлено як носія вірусу, його буде неважко ізолювати, адже відомий склад групи та її маршрут.

У тому випадку, якщо прийом організованих груп пройде успішно, дозволять прибуття індивідуальних туристів. Однак у будь-якому випадку всім туристам доведеться проходити тести на коронавірус перед від’їздом до Ізраїлю. Тим, хто був вакцинований, запропонують пройти серологічний тест у Бен-Гуріоні.

У Міністерстві охорони здоров’я наразі вирішують питання про визнання вакцин, що застосовуються в зарубіжних країнах, але не рекомендовані для використання в Ізраїлі. За словами джерела в міністерстві, наймовірніше визнання паспортів вакцинації буде взаємним.

Зазначається, що вирішуються й «чутливі політичні питання». Наприклад, в ОАЕ використовується китайська вакцина, яку Ізраїль не визнає. Проте в’їзд до країни щеплені громадяни Еміратів найімовірніше отримають. Не виключено, що подібне правило поширять на Росію, де використовується «Супутник V».

Координатор із питань боротьби проти коронавірусу професор Нахман Аш підтвердив, що робота над правилами відновлення іноземного туризму ведеться. Він сказав, що консультації щодо цього питання з Міністерством охорони здоров’я та Міністерством туризму призначені на наступний тиждень.

Нагадаємо, що в Ізраїлі почали діяти оновлені правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

Зокрема за 72 години до подорожі мандрівникові необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Після прибуття до Ізраїлю відвідувачу необхідно буде пройти додатковий ПЛР-тест. Ця вимога поширюватиметься, зокрема, на власників сертифікатів про Covid-вакцинацію чи документів про одужання.

Зазначимо, що наразі в'їхати в Ізраїль може обмежено коло українців. Із списом можна ознайомитися за посиланням.