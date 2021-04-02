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    Ізраїль закриває коронавірусні відділення у лікарнях: немає пацієнтів

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    30 березня в лікарні Рамбам, Ассута, Меїр не прийняли жодного нового хворого на коронавірус - Ізраїль закриває коронавірусні відділення у лікарнях: немає пацієнтів
    30 березня в лікарні Рамбам, Ассута, Меїр не прийняли жодного нового хворого на коронавірус
    Архівне фото

    Приблизно місяць іноді пацієнтам доводилося чекати по кілька годин для того, щоб дочекатися місця в лікарні

    В Ізраїлі лікарні почали закривати відділення для хворих на коронавірус через те, що кількість пацієнтів різко знизилася.

    Про це повідомляє видання vesty.co.il.

    За інформацією місцевих медіа, 30 березня в лікарні Рамбам, Ассута, Меїр не прийняли жодного нового хворого на коронавірус, хоча ще місяць тому госпіталізували по 15-20 осіб на день. У лікарні Шиба і Бейлінсон надійшли по одному хворому з підозрою на коронавірус.

    Також уточнюється, що приблизно місяць тому ситуація була інша – іноді пацієнтам доводилося чекати по кілька годин для того, щоб дочекатися місця в лікарні.

    Такі показники пов'язують з масовою вакцинацією населення.

    Нагадаємо, в Ізраїлі найбільший рівень повністю вакцинованого населення; там обидві дози отримали 52,6% громадян, а загалом введено 10 млн доз.

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    Теги: Ізраїль лікар лікарня епідемія щеплення коронавірус
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