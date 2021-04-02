Ізраїль закриває коронавірусні відділення у лікарнях: немає пацієнтів
Приблизно місяць іноді пацієнтам доводилося чекати по кілька годин для того, щоб дочекатися місця в лікарні
В Ізраїлі лікарні почали закривати відділення для хворих на коронавірус через те, що кількість пацієнтів різко знизилася.
Про це повідомляє видання vesty.co.il.
За інформацією місцевих медіа, 30 березня в лікарні Рамбам, Ассута, Меїр не прийняли жодного нового хворого на коронавірус, хоча ще місяць тому госпіталізували по 15-20 осіб на день. У лікарні Шиба і Бейлінсон надійшли по одному хворому з підозрою на коронавірус.
Також уточнюється, що приблизно місяць тому ситуація була інша – іноді пацієнтам доводилося чекати по кілька годин для того, щоб дочекатися місця в лікарні.
Такі показники пов'язують з масовою вакцинацією населення.
Нагадаємо, в Ізраїлі найбільший рівень повністю вакцинованого населення; там обидві дози отримали 52,6% громадян, а загалом введено 10 млн доз.
- У «темній мережі» є все. Місце, де можна купити вакцини, сертифікати щеплень та негативні тести
- Ракета і черепаха. Як йде вакцинація в Польщі та Україні
- Головний санітарний лікар Херсонщини: У нас закінчується вакцина. Більше нема
- Місяць кампанії з вакцинації в Україні: лише дві людини завершили щеплення