Ізраїль оновив правила в'їзду для українців

Відтепер іноземці повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання

Туристи повинні, зокрема, заздалегідь подати заявку на в'їзд

В Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

Про це повідомляє Посольство України в Державі Ізраїль.

Зазначається, що відтепер іноземці повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання чи до Управління з питань народонаселення та імміграції.

Окрім того, за 72 години до подорожі мандрівникові необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Після прибуття до Ізраїлю відвідувачу необхідно буде пройти додатковий ПЛР-тест. Ця вимога поширюватиметься, зокрема, на власників сертифікатів про Covid-вакцинацію чи документів про одужання.

Також від іноземця вимагається діючий медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на Covid-19.

Не більше ніж за 24 години до рейсу їм доведеться заповнити декларацію, вказавши свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

«Усі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію у визначеному державою перебування приміщенні (мотель). Тривалість ізоляції становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести, у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними)», – йдеться у повідомленні.

При цьому власники довідки про вакцинацію від Covid-19 в Ізраїлі або документа про одужання від коронавірусу не підлягають самоізоляції.

«Медична декларація, дозвіл на в’їзд в країну, результати тесту на Covid-19 та інші документи потрібно роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю. Особи, які хворіють Covid-19 не зможуть сісти на літак», - підсумували у дипломатичному відомстві.

Із переліком осіб, які можуть в'їхати в Ізраїль, можна ознайомитися за посиланням.