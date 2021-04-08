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    Ізраїль оновив правила в'їзду для українців

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    Відтепер іноземці повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання - Ізраїль оновив правила в'їзду для українців
    Відтепер іноземці повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання
    Фото: Associated Press

    Туристи повинні, зокрема, заздалегідь подати заявку на в'їзд

    В Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

    Про це повідомляє Посольство України в Державі Ізраїль.

    Зазначається, що відтепер іноземці повинні заздалегідь подати заявку на в'їзд до Ізраїлю до ізраїльської дипломатичної або консульської установи за місцем проживання чи до Управління з питань народонаселення та імміграції.

    Окрім того, за 72 години до подорожі мандрівникові необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Після прибуття до Ізраїлю відвідувачу необхідно буде пройти додатковий ПЛР-тест. Ця вимога поширюватиметься, зокрема, на власників сертифікатів про Covid-вакцинацію чи документів про одужання.

    Також від іноземця вимагається діючий медичний страховий поліс, який покриває видатки на випадок захворювання на Covid-19.

    Не більше ніж за 24 години до рейсу їм доведеться заповнити декларацію, вказавши свої особисті дані, медичні відомості, а також детальну інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

    «Усі міжнародні пасажири повинні пройти самоізоляцію у визначеному державою перебування приміщенні (мотель). Тривалість ізоляції становить 14 днів, або 10 днів (за умови, якщо пасажир матиме два ПЛР-тести, у визначені спеціальним протоколом дати, результати яких є негативними)», – йдеться у повідомленні.

    При цьому власники довідки про вакцинацію від Covid-19 в Ізраїлі або документа про одужання від коронавірусу не підлягають самоізоляції.

    «Медична декларація, дозвіл на в’їзд в країну, результати тесту на Covid-19 та інші документи потрібно роздрукувати і мати при собі для пред'явлення компетентним органам Ізраїлю. Особи, які хворіють Covid-19 не зможуть сісти на літак», - підсумували у дипломатичному відомстві.

    Із переліком осіб, які можуть в'їхати в Ізраїль, можна ознайомитися за посиланням.

    Теги: Ізраїль іноземці літак декларація документи коронавірус
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